Икономистът Никола Янков: Цените ще летят нагоре, ако държавата продължи да харчи повече, както предвижда новият бюджет

Няма страшно, ако не влезе новият бюджет. Всичко, което е гласувано от Народното събрание, е закон и влиза в сила, това, което не е гласувано, ще се запази на нивата от 2025 г. Това обясни икономистът Никола Янков по Би Ти Ви.

Ако махнете панделките и камбанките, новият бюджет прилича много на онзи, който беше предложен от Асен Василев през 2021 г.

Харчим пари не заради нова икономическа политика, а заради самото харчене. Това поражда инфлационен натиск и покачването на цените, което не се дължи на еврото, а на разходването през последните 5 години. По думите му изпускаме шанса да рестартираме икономическия растеж на страната чрез частни инвестиции. Затова хората решиха, че може би трябва да се завие в друга посока. Това показа, че в България има много десни избиратели, защото те са против разширяването на държавата в политически и икономически план, което води до по-голяма корупция, тъй като тя идва от държавните фирми и държавата, не от Космоса.

По-добре е да се приеме нов бюджет с нова икономическа логика, чрез който да бъде намалена ролята на държавата и да бъдат предвидени реформи. Технически това може да стане и преди Коледа, важно е да има политическа воля.

Никола Янков смята, че цените ще летят нагоре, ако държавата започне да харчи повече, както се предвижда в новия бюджет. Все още имаме шанс да направим различен бюджет, независимо дали това правителство, или друго. Не се чуват обаче градивни тези в тази посока - чува се какво не ни харесва, но не и какво ни харесва.