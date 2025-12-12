Турската лира постигна исторически срив спрямо еврото

Турската лира отбеляза нов исторически спад спрямо еврото, надхвърляйки за първи път границата от 50 лири за едно евро, съобщава в. „Биргюн“. Курсът достигна за пръв път нивото от 50,0519 турски лири за евро в 15:12 ч. местно време (14:12 ч. българско време) вчера, съобщи БТА.

Според турския новинарски сайт „Мемурлар.нет“ обезценяването на лирата е свързано с последното понижение на основната лихва от страна на Управлението за федерален резерв на САЩ, след което щатският долар отслабна, а еврото се засили. Укрепването на европейската валута спрямо долара се прехвърли и върху курса „евро–лира“.

По данни от референтния курс на Турската централна банка към 15:30 ч. местно време (14:30 ч. българско време) вчера едно евро се е търгувало за 49,8569 турски лири. На свободния пазар, по информация на в. „Хюриет“, към 10:00 ч. местно време (09:00 ч. българско време) днес курсът е достигнал 50,1658 лири за евро.

„Биргюн“ припомня, че на 12 юни 2025 г. турската валута премина границата от 45 лири за евро, което подчертава продължаващата тенденция на обезценяване.