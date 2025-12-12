Председателят на ЕНП: Няма да има пълна забрана на двигателите с вътрешно горене след 2035 г.

Няма да има пълна забрана за двигатели с вътрешно горене в автомобилите, казва председателят на ЕНП (най-голямата партия в Европейския парламент) - Манфред Вебер, пред германския вестник „Билд".

ЕС отдавна бе обявил, че след 10 години ще могат да се продават само електрически коли без да отделят CO2. Вебер уточнява, че сега отделянето на вредните емесии е намалено до 90 процента. Очаква се тази корекция да бъде обявена следващата седмица от Европейската комисия.

Вебер твърди, че до 2040 г. няма да има и 100-процентова забрана на емисиите от автомобили. "Това означава, че забраната за двигатели с вътрешно горене е изключена от обсъждането", признава германецът. Вебер е член на партията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Какво означава това 90-процентно намаление на емисиите? Ще има сериозен микс от електрически и бензинови автомобили, т.е. хибриди и plug-in хибриди на европейския пазар от 2035 г. по тизи начин бензиновите автомобили ще оцелеят, а може би и някои дизелови. По-специално, по примера на Volkswagen, вероятно ще има Polo с хибридна система, Golf с plug-in хибрид, Tiguan с plug-in хибрид, може би дизел и цяла гама от електрически модели ID.

Вебер заяви, че решението ще изпрати важен сигнал към цялата автомобилна индустрия и ще осигури десетки хиляди работни места в промишлеността.

Европейската комисия обяви през 2022 г., че всички нови двигатели на автомобили и ванове ще трябва да имат нулеви емисии на CO2 до 2035 г., което ще забрани продажбата на бензинови и дизелови модели.

Производителите на автомобили и някои правителства от ЕС, включително Германия и Италия, лобираха за по-леки регулации. Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz и BMW се застъпиха за премахване на забраната, заявявайки, че купувачите трябва да решат какво искат.