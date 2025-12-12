Уолстрийт приключи разнопосочно

Азиатските борси приключиха седмицата със стабилни повишения, като технологичните компании успяха да преодолеят негативния ефект от резултатите на „Оракъл“ (Oracle). В Токио индексът Nikkei 225 нарасна с 1,4 на сто, в Хонконг Hang Seng отчете ръст от 1,8 на сто, докато основният австралийски индекс S&P/ASX 200 се повиши с 1,2 на сто. Търговците посочиха като основен фактор положителната динамика на американските пазари след решението на Управлението за федералния резерв, предава ДПА, цитирана от БТА.

Технологичните компании в региона се възстановиха след първоначалния спад. Акциите на „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) и „Самсунг Електроникс“ (Samsung Electronics) поскъпнаха с до 1,5 на сто, което подкрепи индекса Kospi и доведе до повишение от 1,4 на сто, прекъсвайки тридневната серия от спадове. Подобрение се наблюдаваше и при компаниите от отбранителния и автомобилния сектор.

В Китай конкуренти на американската „Енвидиа“ (Nvidia) като „Хуа Хонг Семикъндактър“ (Hua Hong Semiconductor) и „Мур Тредс Текнолъджи“ (Moore Threads Technology) бяха под силен натиск, след като се появи информация, че „Енвидиа“ може да получи разрешение за по-широк износ на чипове за китайския пазар. Докато „Хуа Хонг“ ограничи загубите в края на сесията, „Мур Тредс“ отчете срив от 13,4 процента. Според анализатори от „Ес енд Пи Глобал Рейтингс“ (S&P Global Ratings) интернет гигантите „Алибаба“ (Alibaba) и „Тенсент“ (Tencent) биха могли да ускорят инвестициите си в изкуствен интелект и да похарчат над 2 милиарда долара за закупуване на чипове за ИИ, ако ограниченията бъдат смекчени, като предупреждават, че политическите и регулаторните рискове остават високи.

По отношение на японския пазар анализатори от „Джефрис“ (Jefferies) отбелязват, че местните акции предлагат убедителни перспективи за 2026 г. благодарение на корпоративните реформи и политики за насърчаване на растежа. Дори при нормализиране на паричната политика и евентуално поскъпване на йената, индексът Topix може да отбележи допълнителен ръст от 13 на сто през следващата година.

В Австралия експерти от „Маккуари“ (Macquarie) очакват по-високите лихвени нива да подобрят маржовете на големите банки и да им позволят да надминат краткосрочните прогнози за печалба в началото на 2026 г., въпреки че този фактор може да окаже натиск върху пазара на недвижими имоти. Акциите на „Ей Ен Зет Груп“ (ANZ Group) се повишиха с 1,2 процента.

Продължаващата инфлация в Австралия е негативен фактор за търговеца на бижута „Ловиса“ (Lovisa) според анализатори от „Джефрис“. Повишените разходи за енергия и потенциалните нови увеличения на лихвите могат да ограничат потребителските разходи, като в сектора вече се наблюдават затруднения. Анализаторите отбелязват, че при 13 по-големи участници на пазара общият брой на филиалите е намалял с 8 процента за последните 18 месеца, като двама търговци на дребно са започнали процедура по несъстоятелност. От „Джефрис“ (Jefferies) понижиха целевата цена на акцията с 4,2 на сто до 32,00 австралийски долара и запазиха рейтинга „дръж“. Акциите поевтиняха с 2,8 на сто до 29,94 австралийски долара.

Водещите индекси на Уолстрийт завършиха сесията вчера с разнопосочно движение. Dow Jones добави почти 650 пункта, или 1,34 на сто, до 48 704,01 пункта, отбелязвайки нов рекорд Рекордно е движението и на S&P 500, широкият индикатор преодоля първоначалния спад и затвори на ниво от 6901 пункта, което е ръст от 0,21 на сто. Оттеглянето от технологичните акции обаче доведе до загуби за Nasdaq, в чийто състав доминира технологичният сектор. След негативен финансов отчет акциите на „Оракъл“ се сринаха с 11 на сто до 198,85 долара за брой, което предизвика спад от 0,26 на сто до 23 593,855 пункта за Nasdaq в края на сесията.