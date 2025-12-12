Европейските борси откриха с повишения

Европейските фондови пазари откриха търговската сесия днес с повишения, като германският индекс DAX нарасна с 0,7 на сто до 24 457 пункта и достигна най-високото си ниво от повече от четири седмици. Euro Stoxx 50 напредва с 0,6 на сто до 5789 пункта, предава ДПА. В Париж Cac-40 се повишава с 0,6 на сто до 8133,94 пункта, а британският FTSE100 е нагоре с 0,34 на сто.

„Коледното рали е в ход“, коментира Томас Алтман, управляващ активи в „Кю Си Партнърс“ (QC Partners). Той отбелязва, че европейските индекси вече не реагират трайно на опасенията, свързани с изкуствения интелект, и отново се доближават до рекордните си стойности.

Водещи в повишението са акциите от сектора на пътуванията и свободното време, както и финансовите услуги. Банковият индекс Stoxx Banks отчете ръст от 1,7 на сто. Според търговци „Кеплер Шеврьо“ (Kepler Cheuvreux) е повишила препоръката си за „Луфтханза“ (Lufthansa) до „купувай“, което доведе до поскъпване на акциите на авиокомпанията с 5,6 на сто.

Сред индивидуалните компании „Адидас“ (Adidas) отчита ръст от 2,9 процента, след като „Лулулемон“ (Lululemon) съобщи за увеличено търсене в Китай. Акциите на „Просъс“ (Prosus) поскъпват с 2,2 процента, а на „Шнайдер Електрик“ (Schneider Electric) – с 1,7 процента. Спад от 0,9 на сто записа „Анхойзер–Буш ИнБев“ (Anheuser-Busch InBev). В индекса MDAX „Пума“ (Puma) отчита повишение с 4,6 на сто, подкрепена също от данните на „Лулулемон“.

Технологичните компании в Европа също се представят добре, след като резултатите на „Броудком“ (Broadcom) разсеяха опасенията, породени по-рано от публикуваните отчети на „Оракъл“ (Oracle). Според търговците първоначалният спад в акциите на „Броудком“ е бил резултат от неправилно тълкуване на коментари на главния изпълнителен директор. В Азия акциите на „Ес Кей Хайникс“ (SK Hynix) поскъпнаха с 1,5 процента. Технологичният индекс Stoxx Tech се повиши с 0,8 на сто, като „Ес Ти Микроелектроникс“ (STMicroelectronics) добави 1,8 процента, а „Инфинеон“ (Infineon) – 1,4 процента, съобщи БТА.

Положителното настроение, доминиращо на американските пазари след последното понижение на основния лихвен процент от УФР, се прехвърля и към Европа. Индексът S&P 500 отново достигна рекордна стойност. „Понижаването на лихвите допринася за засилване на конструктивната перспектива за икономиката“, посочва Пол Кристофър, ръководител глобална инвестиционна стратегия в „Уелс Фарго Инвестмънт Инститют“ (Wells Fargo Investment Institute).

Търговците определиха като умерено положителна новина за „Дойче Телеком“ (Deutsche Telekom) решението на американското му дъщерно дружество „Ти-Мобайл Ю Ес“ (T-Mobile US) да стартира нова програма за обратно изкупуване на акции. Според анализатори евентуална положителна реакция на американския пазар би могла да даде тласък и на акциите на германския концерн. „Дойче Телеком“ се намира в низходящ тренд от февруарския си връх, но новината може да доведе до стабилизиране. „Ти-Мобайл Ю Ес“ планира обратно изкупуване на акции за до 14,6 млрд. долара през следващата година. Акциите на германската компания останаха почти без промяна.