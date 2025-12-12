България отчита лек спад на заетостта от 0,4 процентни пункта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Равнището на заетост сред хората на възраст 20—64 години в Европейския съюз е на ниво от 76,2 процента през третото тримесечие на 2025 г., като показателят остава без промяна спрямо второто тримесечие на годината. Това съобщи днес Евростат въз основа на публикуваните данни за пазара на труда през периода юли–септември 2025 г. За България е отчетено понижение - с 0,4 процентни пункта.

Неизползваните ресурси на пазара на труда — всички лица с неудовлетворена нужда от заетост, включително безработните — представляват 11,0 процента от разширената работна сила на възраст 20—64 години. Показателят остава стабилен и в сравнение с предходното тримесечие, съобщи БТА.

Данните показват, че между второто и третото тримесечие на годината най-голям ръст на заетостта е отчетен в Малта (+1,2 процентни пункта), Естония (+0,8 п.п.), както и в Хърватия, Португалия и Румъния (по +0,6 п.п.). Увеличение на заетостта е наблюдавано общо в 15 държави членки.

Равнището на заетост остава непроменено в Дания и Нидерландия.

Намаление се наблюдава в 10 държави от ЕС, като най-големият спад е отчетен в Белгия (-0,7 п.п.), следвана от Люксембург и Ирландия (по -0,5 п.п.). За България също е отчетено понижение - с 0,4 процентни пункта.