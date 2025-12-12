ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Климатичното бъдеще на София е наш ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21898966 www.24chasa.bg

Коледа идва, а ЗОРА раздава големи награди във Viber advertorial icon

2184

Тази Коледа ЗОРА поднася специална изненада на своите клиенти и последователи – празнична игра във Viber, в която всеки може да участва бързо и лесно, само с няколко клика.

Основното условие?

Да се присъедините към официалния Viber канал на ЗОРА чрез този линк https://bit.ly/viber_xmas_game_zora, където ви очакват не само актуални оферти и новини, но и шанс да спечелите страхотни технологични награди.

Какво можете да спечелите?

В коледната Viber игра на ЗОРА ще бъдат раздадени три впечатляващи награди:

  • 1 х Маша за коса Dyson AIRWRAP HS08 i.d.™ Vn/Bu/Tz (533670-01)
  • 1 х Смартфон Apple iPhone 15 128GB Black (mtp03)
  • 1 х Конзола PlayStation 5 (Slim) Digital Edition

Можете да се включите до 21.12.2025 г. изключително лесно:

  1. Трябва да имате активна регистрация във Viber
  2. Да се присъедините към официалния Viber канал на ЗОРА чрез този линк https://bit.ly/viber_xmas_game_zora
  3. Да кликнете върху специалния линк, публикуван в каналa
  4. Да попълните формата за участие на сайта на ЗОРА

Играта се организира с цел да зарадва клиентите на ЗОРА по време на най-светлите празници в годината и да създаде още по-близка връзка с тях чрез официалния Viber канал на веригата.

Не пропускайте възможността да участвате в коледната Viber игра на ЗОРА.

Присъединете се към официалния Viber канал на ЗОРА чрез този линк https://bit.ly/viber_xmas_game_zora, регистрирайте се и може би именно вие ще бъдете сред късметлиите, които ще намерят своя подарък под елхата тази Коледа.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото