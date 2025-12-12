КФН: Близо 1,5 млрд. лева прехвърлиха от един пенсионен фонд в друг осигурените лица у нас за 9 месеца

Близо 1,5 млрд. лева прехвърлиха от един пенсионен фонд в друг осигурените лица у нас за първите девет месеца на настоящата 2025 година, сочат данните на Комисията за финансов надзор. Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през разглеждания период, са общо 273 679 лица. Общият размер на прехвърлените средства възлиза на 1,485 млрд. лева, като в това число влизат 1,388 млрд. лева в универсалните пенсионни фондове, 93,1 млн. лева в професионалните и 3,85 млн. лева в доброволните фондове.

За сравнение, през първите девет месеца на миналата 2024 година общо 276 632 лица са прехвърлили средства от един в друг пенсионен фонд, като общият размер на прехвърлените средства е достигал 1,32 млрд. лева, сочи справка на БТА в данните на КФН.

Относителният дял на лицата, променили участието си през 2025 година, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 6,22 на сто, в професионалните - 5,19 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,14 на сто

Относителният дял на прехвърлените средства за първите девет месеца на тази година, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 5,64 на сто, на професионалните - 5,05 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,24 на сто.

Към края на септември 2025 година общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителните дружествата е 30,029 млрд. лева, като 29,685 млрд. лева са нетните активи на пенсионните фондове, а 343,6 млн. лева на фондовете за извършване на плащания.

Средноаритметичната доходност конкретно на универсалните пенсионни фондове или т.нар. втори стълб на пенсионната система у нас възлиза на 7,48 на сто на годишна база за последния 24-месечен период (от 29.09.2023 г. до 30.09.2025 г.).

Трето тримесечие на 2025 година

Конкретно през третото тримесечие на 2025 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 120 154 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг.

Общо 85 518 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2025 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с второто тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 89 890, се наблюдава намаление с 4 372 лица или с 4,86 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 79 881 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове - 5 402 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове - 235 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 1,94 на сто, в професионалните - 1,61 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,04 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през третото тримесечие на 2025 г., е 476,2 млн. лв., в т. ч. 444,5 млн. лв. в универсалните фондове, 30, 6 млн. лв. в професионалните и 958 553 лв. в доброволните фондове.

Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с второто тримесечие на годината намалява с 19,3 млн. лв. или с 3,90 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,74 на сто, на професионалните - 1,62 на сто и на доброволните пенсионни фондове - 0,06 на сто.

Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през третото тримесечие на 2025 г. е 5568,48 лева.