Васил Терзиев: Климатичното бъдеще на София е наш ...

Светослав Бенчев е преизбран за шеф на петролната асоциация

Светослав Бенчев е преизбран за председател на Управителният съвет на Българската петролна и газова асоциация избра, съобщиха от организацията. Той е начело на асоциацията от декември 2023 г. С промяна в устава мандатите на председателя стават тригодишни, за да се изравнят с тези на Управителния съвет.

Бенчев е част от БПГА от 2010 г., когато се присъединява като експерт по европейско и международно право. От 2015 г. работи като юрист, а от 2019 г. е главен юрист на асоциацията до избора си за председател.

