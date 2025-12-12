„Топлофикация Русе" с ясен план: почти нулеви емисии, водород и умни топлинни мрежи

Дружеството залага на баланс между екология, енергийна сигурност и поносими цени за хората, обяви изпълнителният директор Севдалин Желев

„Топлофикация Русе" има ясна визия за развитие - модерна, дигитализирана и с почти нулевоемисионна система до 2050 г. Това обяви изпълнителният директор на дружеството инж. Севдалин Желев по време на дискусионния форум „Топлофикация и декарбонизация: европейски изисквания, енергийна ефективност, национални решения", който се проведе в София.

В основата на тази трансформация стои рамковата стратегия „Бъдеще в равновесие", разработена през 2024-2025 г. Тя обединява три ключови елемента - енергийна сигурност, екологична устойчивост и икономическа достъпност за потребителите. „Всяко решение, което вземаме днес, трябва да постига баланс между тези три компонента. Само така преходът може да бъде устойчив и социално приемлив", подчерта инж. Желев.

Реални резултати още днес

Ефектът от програмата за декарбонизация вече е видим. От 2022 г. в Русе работи модерна сероочистваща инсталация – мокър скрубер, който постига между 92% и 99% редукция на серния диоксид и над 50% намаление на праховите емисии. Новите електрофилтри улавят над 99% от фините прахови частици, като показателите изцяло покриват европейските стандарти за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.

За ограничаване на азотните окиси е въведена технологията SNCR – селективна некаталитична редукция чрез впръскване на урея при температури между 800 и 1000 градуса. Тя позволява намаление в диапазона от 10 до 70%. В експлоатация са и нискоемисионни горелки.

Газ, биомаса и биогаз

Стратегическата трансформация продължава в средносрочен план. До 2035 г. „Топлофикация Русе" си поставя за цел да изгради стабилен и диверсифициран енергиен микс. Вече е направена важна стъпка с въвеждането на природния газ като гориво, което постепенно замества част от въглищата.

През 2024 г. в експлоатация са въведени три когенератора с обща инсталирана мощност от 20,91 MW. Планира се изграждането на още две газови мощности с общ капацитет 17,46 MW – първата през 2026 г., а втората до края на 2028 г.

Преходът към високоефективни газови мощности вече води до осезаемо намаление на парниковите емисии, посочи Желев.

Успоредно с това дружеството интегрира сертифицирана биомаса от селскостопански произход и разработва проект за изгаряне на биогаз. Предвижда се изграждането на три когенератора с мощност по 2 MW, които ще оползотворяват преработени селскостопански остатъци. Така все по-голям дял от енергията ще идва от възобновяеми източници.

Водородът - хоризонтът след 2040 г.

Дългосрочната визия е още по-амбициозна. „Топлофикация Русе" планира изграждането на високоефективна CCGT инсталация – комбиниран парогазов цикъл с газова и парна турбина, подготвена да работи с водород. Първоначално със смес до 30%, а в перспектива – до 100%. „Това ще ни позволи след 2040 г. да постигнем практически нулеви емисии. Водородните технологии са нашият хоризонт и ние се подготвяме за него още днес", подчерта инж. Желев.

Умни топлинни мрежи и дистанционно отчитане

Паралелно с модернизацията на производството върви и обновяването на топлопреносната мрежа. Анализ на Европейската комисия за интелигентните топлинни мрежи в ЕС показва, че бъдещето е в по-ниски температури на работа, по-висока ефективност и възможност за интегриране на големи обеми възобновяема енергия.

„При нас този процес вече е започнал", каза Желев. Въвеждат се системи за автоматизирано управление, оптимизация на хидравличните режими, намаляване на загубите и мониторинг в реално време. Дистанционното отчитане, което ще бъде задължително в ЕС до 2027 г., вече се внедрява. Умните топломери премахват прогнозните сметки и дават на клиентите точна и прозрачна информация за реалното потребление.

Социалната роля на централното отопление

Освен екологичните и технологичните цели, „Топлофикация Русе" поставя силен акцент върху социалния аспект. По данни на БАН между 50 и 60% от българските домакинства са уязвими или потенциално енергийно бедни.

Стабилната и сравнително по-ниска цена на централното отопление е реална социална политика, подчерта инж. Желев. Централното топлоснабдяване спестява над 20% първично гориво спрямо разделното производство и води до по-ниски разходи за отопление. Част от тази философия е и програмата „Изряден клиент", която залага на коректни взаимоотношения, ясно разписани ангажименти и предвидимост за хората.

На практика „Топлофикация Русе" очертава модел за бъдещето на градското отопление - технологично модерно, екологично и социално ориентирано, в пълен синхрон с европейските цели за климатична неутралност.