United Group обявява назначаването на Брус Хъмфрис за новия старши вицепрезидент „Човешки капитал“. Брус притежава над 30 години международен опит в областта на човешките ресурси и правното управление в Европа, САЩ, Южна Америка и Далечния Изток.

Кариерата му започва в адвокатската кантора Stanbrook and Hooper в Обединеното кралство, след което заема висши ръководни позиции в големи международни организации. Предишният му опит включва позиции като ръководител „Администрация“ за Европа в Bristol-Myers Squibb Research Europe, регионален директор „Човешки ресурси и правни въпроси“ в Warner-Lambert (понастоящем Pfizer), вицепрезидент „Човешки ресурси“ за Европа“ в Chrysler и Newell-Rubbermaid, както и главен директор „Човешки ресурси“ в KPN International.

През годините Брус е ръководил сложни трансформации в областта на човешките ресурси и мащабни програми по преструктуриране в индустриални и неиндустриални сектори. Той има значителен опит в процесите по интеграция след придобивания, изграждане на глобални политики за възнаграждения и придобивки, както и управление на международни и локални индустриални отношения, включително с Европейски работнически съвети. Неговият стратегически подход към управлението на таланти и организационното развитие му е позволил да изгражда гъвкави и високоефективни екипи, способни да се справят с бързо променяща се бизнес среда.

Брус притежава няколко магистърски степени по право (LL.M.) от европейски университети и владее свободно няколко езика. В свободното си време той е запален механик и обича да реставрира ретро автомобили.

„Брус внася рядко срещано съчетание от глобална експертиза в областта на човешките ресурси, юридически познания и междукултурна компетентност. Досегашният му опит във воденето на трансформации в сложни международни организации го прави ценно попълнение към нашия ръководен екип. С продължаващия растеж и развитие на United Group, лидерството на Брус ще играе ключова роля за затвърждаване на нашата стратегия за управление на човешкия капитал и ще затвърди позицията ни на предпочитано работно място за таланти от цял свят“, споделя Стан Милър, главен изпълнителен директор на United Group.