Гроздан Караджов поиска спешни мерки от ЕК за критичната ситуация на българо-гръцката граница

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов е изпратил официално писмо до комисаря по устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия Апостолос Дзидзикостас във връзка с усложнената обстановка на граничните пунктове между България и Гърция, причинена от блокадите на гръцки земеделски производители, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

В писмото се посочва, че стачните действия на гръцки земеделски производители блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори. Тежкотоварните автомобили, чакащи за преминаване към Гърция, се сливат с опашките на камиони за Турция, което през последните дни е довело до над 30‑километрови колони по автомагистрала „Марица“.

Караджов подчертава, че това нарушава свободното движение на стоки в ЕС и пречи на свързаността между България, Европейския съюз и трети държави. Той призовава Европейската комисия да обърне внимание на гръцките компетентни власти и настоява за незабавни мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 2679/1998, който задължава държавите членки да гарантират свободното движение на стоки и да предотвратяват действия, застрашаващи международните превози.

Вицепремиерът добавя, че трябва да бъдат предприети всички необходими стъпки за недопускане на бъдещи блокади по ключови международни пътни артерии и на границата между България и Гърция.

Причина за преустановеното движение са протестни действия на гръцки фермери. На 3 декември, към 14:00 ч., в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на „Промахон“ е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.