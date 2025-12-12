Одобрени са находищата на минерални води за безвъзмездно предоставяне на общините през 2026 г.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов одобри Списък на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, които могат да се предоставят безвъзмездно на общините за управление и ползване през 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното ведомство. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) може да предостави за управление на съответните общини 10 находища на минерални води и четири обособени участъка от находища за срок до 2036 г.

Предоставянето на минералните води се извършва по писмено заявление от кмета на съответната община след решение на Общинския съвет. Срокът за подаване на писмените заявления е до 31 януари 2026 г.

Министърът на околната среда и водите в срок до 14 дни от подаване на заявлението с решение предоставя находището на минерална вода или участъка от находище на съответната община. Решението се публикува на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, предвижда процедурата. Преди издаване на разрешителни, кметът има задължението да възложи определянето на експлоатационните ресурси на минералните води в участъка от подземното водно тяло и техническия възможен дебит на водовземните съоръжения, посочиха от МОСВ.

Таксите за водовземане от находищата на минерална вода и участъците от находищата, след предоставянето им за управление и ползване на съответната община, се определят с тарифа, приета от Общинския съвет, и се превеждат по сметка на общината, съобщиха още от екоминистерството.

Списъкът с находищата, одобрени за безвъзмездно предоставяне през 2026 г., е достъпен тук

През ноември правителството прие промени в Закона за водите, с които се облекчава административната тежест чрез съкращаване на разрешителните процедури и регистрационните режими. По отношение на находищата на минерални води - изключителна държавна собственост, се дава възможност при мотивирано искане от кмета (въз основа на решение на общинския съвет и след преценка за спазване изискванията на закона) да бъде удължен срокът за безвъзмездното им управление и ползване от съответните общини.