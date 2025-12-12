На специална церемония Vivacom получи две отличия в престижния конкурс Leaders of Influence Awards 2025, организиран от b2b Media. Телекомът спечели първо място в категорията „Лидер в ESG“ и трето място в категорията „Образование и въздействие“, като журито отчете дългосрочния ангажимент на компанията към устойчивото развитие, инвестициите в млади таланти и създаването на значима обществена стойност.

„За Vivacom тези награди са признание за стратегическия ни фокус върху околната среда и обществото, както и инвестициите в развитие на младите хора. Вярваме, че напредъкът не се измерва само в технологии, а и в положителната промяна, която създаваме за по-добро бъдеще. Благодаря на екипа на Vivacom и на нашите партньори за ангажираността, с която реализираме тази визия“, коментира Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

В екологичен план, Vivacom стана първият телеком в България, който въведе Eco Half SIM карти от 100% рециклирана пластмаса и стартира преход към електромобилен автопарк с 40 електромобила и собствена зарядна инфраструктура. През 2024 г. телекомът постигна и 100% рециклиране на оперативни отпадъци и оползотвори 429 тона медни кабели от дейността си само за една година – мащаб, който няма аналог в българския телекомуникационен сектор. Допълвайки тези усилия, в началото на 2025 г. Vivacom разшири инвестициите си в зелена енергия, като до този момент има два изградени соларни парка и трети – в процес на изграждане.

Социалният принос на Vivacom също бе ключов за отличието. Компанията осигури бърз и надежден интернет достъп в над 90 000 домакинства и бе сред първите в света, които тестваха 5.5G технологията – нов етап в развитието на мрежовата свързаност. В корпоративно отношение, Vivacom прилага политика за приобщаващо лидерство – близо 40% от управленските позиции се заемат от жени, а през 2024 г. служителите преминаха средно 44 часа обучения, включително по теми като етика, лични данни и лидерски умения.

Наградата в категория „Образование и въздействие (Education and Influence)“ отличава последователната подкрепа на Vivacom за развитието на младите хора в България. За трета поредна година компанията е партньор на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, подпомагайки ученици в ключови научни дисциплини. Само през 2025 г. младите олимпийци спечелиха 97 медала, включително 15 златни. Vivacom подкрепя подготовката им не само финансово (близо 140 000 лв. за три години), но и с технологични решения – дарения на устройства, 5G рутери и SIM карти за международни състезания като AI олимпиадата в Бургас и eJOI в Шумен.

Отличията потвърждават ролята на Vivacom като лидер, който съчетава иновации с отговорност и визия за устойчиво бъдеще.