Още 5 държави в рамките на Групата получиха високото международно признание, включително Италия, Австрия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина

Престижните награди, обявени на официална церемония в Лондон, потвърждават трансформацията на УниКредит в банката на бъдещето за Европа

УниКредит Булбанк беше отличена като „Банка на годината“ в България по време на церемонията Bank of the Year Awards на авторитетното международно издание The Banker. Групата получи високото признание в още 5 страни, в които УниКредит присъства - Италия, Австрия, Хърватия, Румъния и Босна и Херцеговина.

Многобройните отличия на The Banker потвърждават продължаващата трансформация и силното представяне на УниКредит, като затвърждават позицията ѝ на банката на бъдещето за Европа. Те са доказателство за успеха на стратегията на Групата, която позволява да се предлагат най-добрите и иновативни решения за всички клиентски сегменти чрез всички канали, като същевременно се стимулира устойчив растеж и се подкрепят общностите, в които банката присъства.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на Групата и директор за Италия в УниКредит, коментира: „Тези награди са признание за това колко далеч сме напреднали като банка. 2025 г. беше поредна година, в която постигнахме рекордни резултати, непрекъснат растеж и най-добри иновации във всички клиентски сегменти, като допълнително затвърдихме позицията си като водещ европейски играч. Това не би било възможно без нашите клиенти – те са в центъра на всичко, което правим, а техният успех задвижва нашия. Тези постижения отразяват силата на тези взаимоотношения, амбицията на нашата стратегия и упоритата работа и отдаденост на нашия екип. Те променят представата за това какво може да постигне тази банка и тази индустрия, а тези награди принадлежат на тях.“

В България през 2025 банката постигна силен растеж и стабилност, затвърждавайки ангажимента на Групата към устойчив напредък в региона.

„Изключително щастливи сме, че УниКредит Булбанк бе отличена като „Банка на годината“ за 2025 от международното авторитетно жури на The Banker – признание, което е не само привилегия, но и доказателство за нашия устойчив растеж и лидерска позиция в дигиталните решения, насочени към клиентите. Искрено благодаря на целия екип за отдадеността, професионализма и вниманието, с които създаваме стойност за нашите партньори и ги подкрепяме в техния път към успеха. Тази награда потвърждава, че заедно можем да постигаме повече и да градим бъдеще, изпълнено с доверие и възможности“, сподели Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Издавано от Financial Times Group от 1926 г., списанието The Banker е изградило репутация на надежден и задълбочен анализатор на глобалния финансов сектор. Наградите "Банка на годината" на изданието са се утвърдили като ключов ориентир в банковия сектор, тъй като оценяват най-значимите финансови институции по света според тяхната способност да реализират доходност, да постигат стратегически позиции и да обслужват своите пазари.

„Под ръководството на Андреа Орчел УниКредит се превърна в една от най-активните банки в Европа по отношение на придобивания. Различните инвестиции не само подобриха технологичната инфраструктура на групата, но и задълбочиха достъпа ѝ до пазарите в региона. Инвестицията на италианската група в Alpha Bank в Гърция е ясен пример за това. С интерес наблюдавахме внедряването на нови услуги и технологични подобрения в България и Босна и Херцеговина, наред с работата на банката с малкия бизнес в Хърватия и завършването на сливането с Alpha Bank Румъния. Подобренията за бизнеса в дигитална посока в Австрия също заслужава внимание“, коментира Силвия Павони, главен редактор на The Banker.

Тези последни отличия се вписват в поредица от престижни признания от водещи международни издания, присъдени на Групата след старта на плана UniCredit Unlocked. Сред тях са наградата за Глобална най-добра банка от The Banker през 2023 и 2024 г., отличието Глобална банка на годината от IFR през 2024 г., както и признанието за Най-добра банка в Европа от Euromoney през 2025 г.

През тази година УниКредит Булбанк на свой ред получи редица международни и местни отличия, сред които признанието на Global Finance за Най-добра банка в страната за 2025 г. и за Най-добра мобилна апликация (Bulbank Mobile), отличията на Euromoney за Най-добра банка за корпоративно банкиране в България и Най-добра дигитална банка в България, както и наградата на The Banker Global Private Banking Awards за Най-добра банка за частно банкиране в България.