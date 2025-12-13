Декември ухае на канела, първите светлини на празниците вече трептят, а във „Фантастико" две необикновени кутии събират най-специалната поща на света: детските мечти, адресирани до Лапландия. До 14 декември всяко дете може да изпрати писмото си до Дядо Коледа от супермаркетите на българската семейна компания в град Банкя и в столичния квартал „Драгалевци"*, а DHL Express България ще ги достави със самолет до дома на добрия старец.

Момиченцето, което танцува с мечти

Едно от писмата в кутията в Банкя е на 6-годишната Веселина. Идва в супермаркета с майка си, държейки плика така, сякаш вътре живее не просто желание, а истинско съкровище. Малкото момиченце се усмихва широко и разкрива какво е поискала с писмото си до Дядо Коледа: „Слушалки, за да слушам любимите си песни, докато танцувам". Крачетата ѝ леко потрепват, сякаш мелодията вече звучи, мечтата е достатъчно силна, за да изпълни въздуха. Признава, че през годината понякога е слушала, понякога – не и добавя: „Пожелах си подаръци, но мама ме е научила, че по-важно е да съм здрава и добра". А едно от най-скъпите ѝ желания за Коледа е да отиде на ваканция със семейството си, защото празниците винаги са най-красиви, когато са споделени.

Когато пуска писмото в кутията, затваря очи и прошепва: „Дано Дядо Коледа ми изпълни поне едно от желанията". „Тя го заслужава. Беше много добра, трудолюбива и постигна толкова много, макар да е само на 6", споделя майка ѝ с усмивка, която носи повече светлина от всички коледни лампички.

Пътят на писмото от „Фантастико" към Лапландия

До неделя кутиите ще продължат да се пълнят с желания за слушалки, кукли, колички, книжки, футболни топки и много други фантастични желания. След това всичко ще бъде в ръцете на DHL Express България. Екипът им приема с огромна отговорност задачата, защото всяко писмо е обещание, което трябва да бъде предадено навреме. Самолетът на компанията ще достави всички писма в Лапландия и ще донесе личните отговори от Дядо Коледа в офиса на логистичната компания на ул. „Георги Бенковски" № 8. Там децата ще могат да ги получат от 15 до 19 декември. А мечтаните подаръци и тази година ще открият под елхата в коледната нощ.

---------------------------

* гр. София, ж.к. „Драгалевци", бул. „Черни връх" 204

* гр. Банкя, кв. „Изгрев", ул. „Стефан Стамболов" 138