Адриан Николов: Полицаи и военни ще получат по-високи заплати, ако депутатите не го спрат

Вече видяхме, че с удължителен бюджет държавата няма проблеми, но този път ще е за по-дълъг период. Вероятно две тримесечия - поне до юни. Това прогнозира Адриан Николов от Института за пазарна икономика в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Той обясни, че въпреки липсата на нов бюджет полицаите и военните ще получат увеличение на заплатите си, ако депутатите не го спрат. Дори и без бюджет автоматизмът при заплатите остава, защото увеличението им предвидено в отделни закони.

И друг път се е случвало държавата да е без бюджет, не е краят на света, добави финансистът и бивш банкер Левон Хампарцумян.

Според него проблемът е в клиентелистките мрежи, които трябва да бъдат захранени. Правителството си тръгна, но ВСС, съдебната система остана. Пак ли ще прибират хора по арестите за месеци, попита той. По думите му протестите са инструмент, не са решение. Те показват проблемите, но институциите трябва да ги решават, категоричен е Хампарцумян.

Според Николов липсата на бюджет ще се отрази на бизнеса, защото няма да има предвидимост, но и на чуждите инвеститори, които ще чакат стабилно управление.

Хампарцумян добави, че и местните инвеститори може да инвестират в други икономики. Цената на труда в България започва да се приближава опасно до цената на труда в развити държави като Италия, даде пример той.

Според Левон Хампарцумян инфлацията няма да расте заради приемането на еврото.