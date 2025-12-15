Цените на горивата не мърдат, а светът трудно прогнозира котировките

Цените на горивата не мърдат вече втора седмица, установи проверка на „24 часа". На редица обекти на самостоятелни играчи дизеловото гориво поевтиня с 1-2 стотинки през уикенда, но това е по-скоро закъсняла реакция на спада на цената му в края на миналата седмица, която бе отбелязана по големите вериги. В крайна сметка средно литър обикновено дизелово гориво продължава да е 2,50 лв., колкото беше и през миналия уикенд.

Любопитното е, че тук-там по веригите започва леко намаляване на цената и на премиум дизела, който по принцип е по-скъп от обикновения. В по-евтините вериги бензиностанции литър от това гориво е 2,84 лв., но при по-малките вериги и при самостоятелни играчи на пазара може да се намери и на по-ниска цена – около 2,60 и дори за 2,40 лв. Само че в най-големите вериги и особено по обектите им на стратегически места това гориво продължава да струва над 3 лева за литър. Заради сезона, в който употребата на дизел се засилва, едва ли ще има по-нататъшно понижение на цената му.

Поне до Нова година едва ли ще има някакви сериозни промени в цените на горивата, защото и световният пазар на суров петрол се сблъсква с необичайна стабилност.

Тя се дължи на няколко фактора. От една страна има свръхпредлагане, което би трябвало да доведе до понижаване на котировките. Това обаче не се случва, защото санкциите срещу Русия и Иран, който също е сред големите производители на петрол, правят световния пазар доста несигурен. Например в световния океан в момента има 1,4 млрд. барела суров петрол, натоварен на танкери, които още не са достигнали до купувачите или изобщо не са намерили купувачи. Това е с около 24% по-голямо количество от обичайното за това време на годината.

От трета страна около 15% от световния пазар в момента е под санкции и това прави прогнозирането на цените доста несигурно. И дори това, че в момента Китай усилено се запасява с нефт, не успява да повлияе на котировките, защото не е сигурно докога може да продължи.

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

30 ноември 2,43 лв.

7 декември 2,43 лв.

14 декември 2,43 лв.

Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

30 ноември 2,51 лв.

7 декември 2,50 лв.

14 декември 2,50 лв.