Арт събитията бележат 25-годишнината на компанията, показват устойчива връзка между бизнес и култура и дават пример как корпоративната отговорност създава духовна стойност

Краят на годината превърна Пловдив в културен център на България. В рамките на няколко дни градът посрещна два изключителни артакцента: благотворителния коледен концерт на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 с участието на маестро Марио Хосен и „Виртуозите на Миланската скала“ и откриването на изложбата „Колекционери, Ценители, Меценати, с които компанията отбеляза своята 25-годишнина.

„Колекционери, Ценители, Меценати“ – 85 шедьовъра и 120 години българско изкуство

Първият от празничните акценти бе откриването на изложбата „Колекционери, Ценители, Меценати“ в Градската художествена галерия в Пловдив.

В експозицията са включени 85 произведения от 84 художници – изключително богата селекция от художествената колекция на холдинга.

Подбраните творби проследяват развитието на българското изящно изкуство от края на XIX век до наши дни. Кураторът Вихра Григорова е изградила експозицията като хронологичен разказ, започващ с най-ранната придобивка в колекцията – картината „Мадона“ на Димитър Добрович, едно от големите имена на българското възраждане.

Сред изложените автори се открояват знакови фигури като Владимир Димитров – Майстора, Златю Бояджиев, Цанко Лавренов, Стоян Венев, Жул Паскин, Дечко Узунов, Васил Бараков, Димитър Казаков – Нерон, представителите на по-новите течения Георги Божилов – Слона, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Галилей Симеонов, Кольо Карамфилов и десетки други.

60 години колекция, 25 години юбилей

Художествената колекция на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 се развива вече над шест десетилетия – от първите откупки през 60-те години до целенасоченото и последователно обогатяване днес. Натрупана с меценатска грижа и с разбирането за културно наследство, тя е определяна от специалисти като уникална възможност да се проследи развитието на българското изящно изкуство.

Изложбата, която може да бъде разгледана до 6 януари 2026 г., е и жест към българската публика – входът е свободен.

Световни музиканти с кауза

Втората кулминация на юбилейната програма бе благотворителният коледен концерт „Сезони и Чудеса“, организиран от ХОЛДИНГ КЦМ 2000. Той събра в Пловдив част от най-талантливите инструменталисти в света – „Виртуозите на Миланската скала“. Известни като елитните концертмайстори и солисти на легендарния милански оперен театър, те носят традицията на оркестър, основан през далечната 1778 г. и представящ вече поколения наред изискан музикален стил на най-реномираните сцени – от Ла Скала до виенската „Музикферайн“.

Музикантите ежегодно провеждат над 200 концерта, част от които с благотворителен или образователен характер. Концертът на ХОЛДИНГ КЦМ 2000 на 5 декември в Пловдив също бе с кауза: билетите бяха изкупени седмици преди събитието, а постъпленията - дарени за благотворителни каузи.

Българската следа в Миланската скала

Сред звездните имена на сцената на концерта „Сезони и Чудеса“ е и българската цигуларка Евгения Станева, която от 2003 г. е част от групата на елитните музиканти на Миланската скала. Завършила с отличие музикалното училище „Добрин Петков“ в Пловдив, тя продължава да гради международна кариера и е сред малкото българи, достигнали най-високите нива на европейските оперни институции. Участието й придоби и символично значение – завръщане на талант от световна величина в родния град, на сцена, споделена с едни от най-ярките музиканти в света.

„Свиренето пред българска публика винаги е особено преживяване за мен – казва Евгения. – Носи ми огромна отговорност, но и неповторимо вълнение, защото в публиката виждам своите учители, съученици и близки хора“. За българската цигуларка музиката е източник на емоция и вдъхновение, а чрез нея тя иска да вдъхновява и младите български музиканти да следват мечтите си и да работят усърдно за постигането им.

Извън сцената Евгения се зарежда от красотата на природата, от спорта, от малки бягства сред богатството на историята, изкуството и архитектурата, които открива и в България, и в Италия. „Музиката за мен е не просто професия, а начин на живот. Едно огромно вълнение, емоция, преживяване и красота, която може да спаси света“, подчертава тя.

Спомените й от сцената са многобройни и вълнуващи. Сред най-силните са концертите с „Виртуозите на Миланската скала“, с филхармонията към тях и оперите, в които свири. Особено ценни за нея са първите й години, когато има щастието да работи с маестро Рикардо Мути – уникален диригент и музикант, а по-късно и с Даниел Баренбойм. Концертите в чужбина и възторгът на публиката от италианската музика и техните изпълнения оставят в нея незабравими впечатления и силни емоции.

Марио Хосен – солистът, който отключи концертната вечер

Виртуозите от Ла Скала свириха редом до един от най-ярките български цигулари от международната сцена – Марио Хосен. Познат като „българския Паганини“, той концертира в най-престижните зали в света – от „Карнеги Хол“ в Ню Йорк до „Концертхаус“ във Виена.

Марио Хосен е почетен професор в Нов български университет. Той журира едни от най-престижните международни цигулкови конкурси. Основател е на известния Paganini Ensemble Vienna, а през 2024 г. ансамбълът е обявен за посланик на инициативата на град Генуа и Европейската комисия European Paganini Route, чиято мисия е да запази музикалното наследство на великия италиански композитор.

„Да споделиш такава сцена със своя роден град, е специална отговорност“, споделя маестро Хосен, който свири на цигулка „Гуаданини“ (1749), предоставена му от Австрийската национална банка.

Пловдив – град на изкуство, памет и щедрост

Концертът и изложбата не просто бележат юбилея на една голяма компания. Те показват устойчивата връзка между бизнеса и културата и дават пример как корпоративната отговорност може да създава реална стойност – не само икономическа, но и духовна.

В края на една година, изпълнена с предизвикателства, Пловдив отново доказа защо е известен като „града на артисти“ – място, където световна музика и българско изобразително изкуство намират общ дом, а меценатството продължава да гради културни мостове.