Египет иска арабските страни да координират покупките си на петрол и газ при извънредност

Египет предложи нови инициативи за укрепване на енергийната сигурност в арабския свят, включително карта на енергийните връзки между страните от региона и координирани извънредни покупки на петрол и втечнен природен газ. Това съобщи днес египетското министерството на петрола, след като ресорният министър Карим Бадауи участва на среща на Организацията на арабските страни износителки на петрол (ОАПЕК) в Кувейт, съобщи Ройтерс.

По време на срещата министър Бадави е предложил и създаването на цифрова инвестиционна платформа, обхващаща проекти в областта на проучването, добива и преработката на петрол, както проекти за възобновяеми енергийни източници.

Министърът на петрола на Кувейт Тарик Ал-Руми потвърди пълната подкрепа на страната си за всички инициативи, предприети от ОАПЕК, като подчерта, че подобни усилия укрепват способността на организацията да е в крак с бързите глобални трансформации в енергийния сектор.

По време на срещата той коментира и нивата на цените на петрола, като отбеляза, че Кувейт счита за справедлив ценови диапазон от 60 до 68 долара за барел при сегашните пазарни условия, предаде изданието „Икономик таймс".

Междувременно сирийският министър на енергетиката Мухамад ал Башир, който също взе участие на срещата в Кувейт, заяви, че Сирия очаква производството ѝ на природен газ да се увеличи до 15 милиона куб. метра до края на 2026 г. спрямо сегашните нива на добив от около 7 милиона куб. метра.

Сирия е изправена пред хроничен недостиг на електроенергия и горива след 14-годишна гражданска война, която нанесе щети на местната енергийна инфраструктура и ограничи производството на енергия, пише Ройтерс, цитирана от БТА.