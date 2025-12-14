"Булгаргаз" предлага природният газ да поевтинее с 3% от януари

"Булгаргаз" предлага поевтиняване на природния газ за януари с 3,4 на сто спрямо декември - до цена от 60,95 лева/MWh (лв./мегаватчаса) или 31,16 евро/MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), става известно от заявление за утвърждаване на цената на природния газ, публикувано на сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране.

За сравнение, утвърдената цена на природния газ за месец декември, на която общественият доставчик продава на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е 63,01 лв./MWh (лв./мегаватчаса) или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.