Без нерви на Нова година: запасете се с кеш за 4 дни и заредете сметките си

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите и онлайн банкирането ще спрат

Пари в брой за новогодишната нощ, заредени преди това горива в колите и банкови сметки, а в първите дни на 2026 г. разплащане с карта. Това е рецептата за хубав празник и гладък трансфер от левове към евро в първите дни на новата година.

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат. През този период банките ще настройват системите за еврото.

Банкоматите до 21 часа на 31 декември ще

дават левове,

а от новата година - само евро, обясняват от финансовите институции.

Затова експертите съветват да се запасите с кеш за 4 дни - за 30 и 31 декември, както и за първите два дни от въвеждане на еврото. За тези дни има най-голяма вероятност част от банкоматите и ПОС терминалите на търговците да не работят. Това важи особено за тези, които ще изкарат новогодишната нощ по зимните ни курорти.

Обикновено новогодишните куверти се заплащат предварително, но често се случва човек да прави допълнителна консумация. Или да вземе такси призори на 1 януари, за да се прибере след купона. И възниква въпросът как ще се плаща преди полунощ и след това.

Правилата предвиждат двете валути – лев и евро, да са законно платежно средство до края на януари 2026 г., т.е. може да се плаща и с двете. Търговците обаче трябва да ви върнат рестото в евро, с изключение на случаите, в които имат практическа невъзможност да го правят. Самите търговци още от началото на октомври могат да поръчват евробанкноти, от началото на този месец да си купят и стартови пакети с евромонети. Но ако все пак се случи да не разполагат с тях, могат да ви върнат рестото в левове или дори смесено, макар че това би объркало много хора.

Затова е най-добре да се изтеглят пари в брой преди

31 декември,

за да се избегнат неприятни изненади. Естествено, този кеш ще е в левове, но те се приемат от всеки търговец до края на януари.

Заведенията вече предупреждават клиентите, които купуват куверти за посрещане на новата година, че трябва да носят пари в брой, все едно какви - левове или евро, каза Ричард Алибегов - председател на Българската асоциация на заведенията.

Причината е точно в предупреждението за спиране на финансовите услуги за няколко часа в нощта на 31 декември срещу 1 януари.

“Тъй като никой не знае колко време ще продължи пренастройването на електронните системи за плащане, нямаме друг избор. Самите банки предупредиха за това преди време, но винаги има някой, който не е чул и разбрал, затова предупреждаваме още при купуването на кувертите. Обикновено тези услуги се предплащат напълно, но специално в новогодишната нощ хората винаги правят допълнителна консумация, която в случая няма как да се плати с банкова карта”, обясни пред “24 часа” Алибегов.

Според него няма значение с каква валута

ще се прави плащането,

защото след полунощ вече може да се плаща и с евро. Рестото може да бъде връщано в евро или в левове, ако заведението не разполага с достатъчно наличности от новата валута. Правилата позволяват това да се прави до края на януари, след което всички стоки и услуги у нас трябва да се плащат само в евро, а рестото да е в същата валута.

Наличието на пари в брой може да се окаже важно и за тези, които планират да пътуват на 31 декември. От Българската петролна и газова асоциация съобщиха, че бензиностанциите ще са отворени с обичайното си работно време. Но в периода от 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари ще приемат плащания само в брой, защото ПОС терминалите няма да работят.

Покупката на винетка също е добре да бъде направена предварително, вместо да се чака 31 декември. От 21 часа на 31 декември до 2 часа на 1 януари всички канали за продажба на винетки ще бъдат недостъпни, защото “Борика” също ще пренастройва системите си. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни.

От 22 декември до 31 декември 2025 г. пък

няма да може да се купуват винетки чрез

банков превод

през интернет страницата на Национално толуправление www.bgtoll.bg и мобилното приложение. През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини - с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта.

Въпреки интензивната подготовка за гладка смяна на валутите има потенциални проблеми, посочват банкери, финансисти и търговци.

Единият от тях е, че банкоматите намаляват. По данни на БНБ от около 5250 устройства през 2020 г. в края на 2024 г. са останали малко над 5000 и продължават да намаляват. При това са концентрирани основно в големите градове. Има малки градчета и села, в които няма нито един, а най-близкият е на километри.

Плащанията с карти непрекъснато растат, затова хората нямат нужда от голямо количество кеш и използват банкоматите в редки случаи, но въпреки това има очаквания за опашки пред тях, защото са най-бързият и евтин начин левове да се превърнат в евро.

Хубавото е, че машините в България имат възможността да бъдат заредени едновременно с двете валути. Така

няма да има масово изключване

на банкомати,

те просто ще пускат само евро от 1 януари.

ПОС терминалите, на които може да се плаща с карта, растат и вече са над 163 хиляди, но често липсват точно там, където няма и банкомати - в малки населени места, в магазини и ресторантчета. А комбинацията от липса на банкомат и ПОС терминал може да създаде напрежение сред хората.

Данните на БНБ показват още, че броят на дебитните карти в обращение е над 7,2 милиона, а кредитните доближават 1,4 милиона. За пет години това е ръст от близо 15% и тези карти се използват все по-често, а не само когато човек няма пари в брой.

Въпреки че дебитни карти вече имат от ученици до пенсионери, възрастните хора по-трудно свикват с плащането на ежедневните покупки с тях. И в момента на 7-о число всеки месец, когато НОИ превежда пенсиите, пред пощенските гишета и банкоматите се извиват опашки.

Друга препоръка е в първите една-две седмици на януари да се плаща с карта винаги, когато е възможно. Това е и причината да заредите достатъчно средства по банковата си сметка.

Търговците пък призовават към

повече търпение при пазаруване

в първите дни на новата година,

защото е възможно софтуерът на касовите апарати или на системите за отчитане на оборот да се забавя заради обработката на данни за плащания и в евро. Това може да е причина за по-бавно обслужване в магазините. Ситуацията може да се изнерви допълнително, ако софтуерът откаже и тогава на продавачи и касиери ще се наложи сами да пресмятат ресто в евро по фиксиран курс. Това крие риск от грешки в сумите и сторниране на плащания.

Тези, които ще посрещнат новата година вкъщи, също е добре да напазаруват навреме. Търговските вериги ще затворят по-рано от обичайното. Например магазините на “Лидл” ще приключат работа в 17,30 часа на 31 декември. Обектите на “Кауфланд” затварят в 19,30 часа, тези на “Фантастико” - в 19 часа.

Има и друга важна подробност - за периода на двойно обращение търговците могат да откажат плащане, ако го правите с повече от 50 монети.

Има вероятност да се образуват и опашки от желаещи да сменят левове за евро пред банковите клонове и офиси, които ще заработят след празниците на 5 януари. Банкери препоръчват да не се бърза, защото през целия януари левовете може да се харчат безпроблемно, а след това - до края на юни, ще се обменят без такси. Това ще става в банковите клонове, на касите на БНБ и в пощите.

Друга препоръка е хората

да не вярват на оферти за

изгодна обмяна на левове с евро

Такива вече зачестиха - както по телефона, така и на живо. От БНБ припомнят, че обмяната ще става по фиксинга от 1,95583 лв., а всякакви други предложения, при които се предлага по-изгоден курс, вероятно са опит за измама.

По време на двойното обращение е добре хората да внимават с монетата от 1 евро, която много прилича на тази от 1 лев.

