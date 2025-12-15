Пловдив и Велико Търново изпревариха София с поскъпването на таксито (Графика)

В Бургас, Стара Загора, Смолян и Кърджали не вдигат тарифите

В София вече претарифират таксиметровите апарати на нови цени преди Коледа и Нова година, а редица други градове се готвят за поскъпването след 1 януари.

Според решението на Столичния общински съвет минималната дневна тарифа от новата година става 0,73 евро/км (1,43 лв.), нощната е 0,84 евро/км (1,65 лв.). Максималната цена през деня е 1,24 евро/км (2,43 лв.), нощната - 1,52 евро/км (2,98 лв.). Средното увеличение е с 18,6 на сто.

Компаниите обаче не возят под максималния праг. Тарифите се движат между 1,44 и 1,66 лв. на километър, минута престой е 0,48 лв. а първоначалната такса е към 2,90 лв.

Предсрочното поскъпване

на такситата е възможно,

тъй като минималната им тарифа за 2026 г. е 1,43 лв. и тя е по-ниска от максималната за 2025 г., която е 2,05 лв.

Тъкмо заради тази възможност във Велико Търново, Пловдив и Враца вдигнаха цените преди София.

Във Велико Търново два пъти за една седмица в края на ноември скочиха тарифите на такситата. Веднъж заради увеличените разходи - инфлация, застраховки, възнаграждения, осигуровки и цените на горивата. И още веднъж, с 10 стотинки нагоре, при смяната на апаратите, отчитащи и в евро. Цените обаче са все още в рамките на утвърденитепрез миналата година минимални и максимални прагове и не са минавали през общинския съвет. През лятото на 2024 г. съветниците одобриха минимална дневна цена от 1 лв./км и максимална от 1,50 лв./км. Нощната тарифа е минимум 1,15 лв. и максимум 1,80 лв.

Сега първоначалната такса е 2,99 лв. Дневната тарифа за километър е 1,49 лв., а нощната - 1,69 лв. Минута престой е 39 ст. Идентични са цените и извън града. Много шофьори обаче продължават да карат на 1,39 лв. дневна тарифа, защото ако променят, трябва отново да минават метрологичен контрол, което е допълнителна такса, обясниха таксиджии.

В Горна Оряховица по-високи цени ще има от началото на следващата година. Максималната за километър през деня от 1,50 скача на 1,80 лв., а през нощта – от 1,60 на 1,90 лв. Превозвачите са искали увеличение и на минималната цена при двете тарифи за пробег километър, но те остават без промяна.

В Пловдив част от такситата

вдигнаха тарифите си

в средата на ноември

и цената за километър през деня стана 1,37 лв., а през нощта – 1,56 лв. Преди това бяха съответно 1,19 и 1,29 лв., но има фирми, които все още возят на тези цени. През 2024 г. общинският съвет на Пловдив одобри максимална цена от 1,80 лв. на километър денем и от 1,90 лв. нощем, така че, ако решат, дружествата могат да вдигнат тарифите още.

Първоначалната такса вече е 2,40 през деня и 2,60 лв. през нощта. Цената за повикване скочи от 25 на 49 стотинки, допреди 2 години жълтите коли не начисляваха нищо за обаждането. Тарифите за пътуване извън Пловдив до близки дестинации за същите, клиентът плаща според показанията на апарата. За по-далечни курсове има фиксирани цени, ако някой реши да пътува с такси до летище София например, това ще му струва 170 лв.

Във Враца две от трите фирми за таксиметров превоз

вдигнаха тарифата си

преди две седмици с 19 на сто

Третата се кани да направи същото от януари. От фирмите обясняват увеличението с инфлацията и нарасналите им разходи. Така цената за 1 км пробег от 1,09 лв. стана 1,29 лв. дневната тарифа и с още 20 ст. повече за нощната. Такава е и цената за пътуване извън града. Първоначалната цена за наемане на такси по телефона е 50 ст., а за престой - 39 ст. за минута.

В Кърджали цената е на курс, а не на километър. Наелите такси плащат 4,50 лв. на курс в рамките на града. Тарифата е твърда и не зависи от разстоянието. Според решение на общинския съвет, което никой от водачите не спазва, минималната дневна тарифа трябва да бъде 80 стотинки на километър, а нощната - 90 ст. Максималните цени, определени със същото решение, са 1,20 лева дневна и 1,30 лв. - нощна. Според таксиджии

засега нямат намерение да вдигат цените и

след 1 януари 2026 г.

ще возят на 2,30 евро на курс.

Таксиметровите шофьори в Кърджали никога не издават касова бележка. Оправданието пред клиентите е, че ако го направят, цената на курса ще бъде по-висока. Таксиджиите пускат апарат единствено ако в града има има проверка от държавните органи. В този случай по-голяма част от собствениците на жълти автомобили предпочитат да се приберат и да изчакат приключването на акцията.

Цените на таксиметровите услуги рязко се покачват през летните месеци, когато Кърджали се задъхва от трафик заради огромния поток туристи, пътуващи към Гърция. През август наемането на автомобил от центъра на града до кварталите “Веселчане” и “Гледка” достигна 10 лева.

В Бургас засега не се предвиждат нови цени на таксиметровите услуги. Докладна с такова предложение за гласуване в общинския съвет няма.

Последно цените на такситата бяха вдигнати през 2024 г., когато минималната дневна тарифа от 1,09 лв. скочи на 1,30 лв., а нощната от 1,19 стана 1,50 лв. Повишението тогава бе гласувано заради увеличените разходи за ремонти, поддръжка и консумативи на автомобилите.

В Стара Загора не възнамеряват да вдигат цените на таксиметровите услуги. По информация на шофьори сегашните са отпреди половин година. В най-голямата таксиметрова фирма в града возят на тарифи: 1 км пробег през деня в града - 1,40 лв., 1 км пробег през нощта - 1,60 лв.

Същите са цените и за междуградско пътуване.

Първоначалната такса при повикване е 2,60 лв., а минута престой - 35 стотинки.

В Смолян общинският съвет одобри максималните и минимални тарифи за таксиметров превоз, както и броя на таксиметровите автомобили, обслужващи общината за 2026 г. в края на октомври т.г. Минималните и максимални стойности за таксиметрови услуги остават непроменени спрямо тези за 2025 г.

Минималната дневна тарифа е 1,00 лв. за община Смолян и 2,00 лв. за Пампорово, нощната е 1,10 лв. за Смолян и 2,20 лв./км в курорта. Максималните цени са 1,60 лв. дневна в Смолян, 3,40 лв. за Пампорово, а нощната тарифа е 1,80 лв. в община Смолян и 3,60 в Пампорово.

Стикерът на таксиметровите коли в Смолян през 2026 г. ще бъде оранжев, местният парламент определи 13 таксиметрови стоянки в общината, а броят на такситата е общо 160.

Информацията събраха Марияна Бойкова, Дима Максимова, Ненко Станев, Валентин Хаджиев, Ваньо Стоилов, Ваня Драганова, Валери Ведов, Димчо Райков, Тони Маскръчка