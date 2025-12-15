ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Работилничка Бисквитките” – шанс за хората с увреждания

3216
Шест години след началото екипът на Мария Гинева превръща сладките в кауза с над 1500 верни клиенти

Преди шест години Мария Гинева и още две момичета поставят началото на едно вдъхновяващо начинание – “Работилничка Бисквитките”, място, където хората с увреждания намират шанс за развитие, трудова реализация и увереност в собствените си възможности. Компанията получиха награда в категорията “Социално предприемачество” в конкурса на Медийна платформа “24 часа” “Големите малки”.

“Поставихме началото, когато група от хора заедно

с родители на деца с увреждания

създадохме сдружение

с цел да осигурим условия за развитие на тези деца в една община като Казанлък”, споделя Гинева. С времето обаче децата пораснали и останали вкъщи, защото нямало къде да се развиват и да намерят работа.

“И така се появи работилничката, малко спонтанно, без да сме напълно наясно какво ни очаква и какво точно трябва да направим. През 2019 г. започнахме стъпка по стъпка – обучихме младежите и създадохме това социално предприятие”, разказва тя.

Днес, шест години по-късно, фирмата осигурява работни места на 18 души, от които 13 са хора със специални потребности. Те активно участват във всеки етап от производството – от замесването на тестото през печенето и шприцоването, до опаковането на готовите бисквити. “Нищо от това не би било възможно без тях”, казва с гордост Мария Гинева.

Основният продукт на “Работилничка Бисквитките” е абонаментната кутия – сладко изкушение, което достига до различни точки на страната. Клиентът просто трябва да направи еднократна регистрация, след което всеки месец получава своята сладка кутия, пълна с нови, различни бисквити. Днес повече от 1500 души подкрепят каузата чрез този абонамент. Цената за половин килограм е 24 лв., а за един килограм – 46 лв.

Асортиментът от сладки е богат и впечатлява с разнообразие – от бисквити с червена боровинка и бял шоколад, през кайсиеви, ментови, кокосови и джинджифилови, до ароматни соленки с натурално сирене, кашкавал и подправки.

В момента социалното предприятие се помещава в сграда, предоставена от община Казанлък. През изминалата година обаче

екипът успява да закупи собствено

производствено помещение,

което в следващите три години ще бъде ремонтирано и оборудвано според нуждите на работилницата.

“Целта ни е да увеличим производството, да разширим клиентската си мрежа и да назначим още хора с увреждания. Искаме тези хора не само да имат стабилна заетост, но и да развиват реални трудови умения, които ще им позволят в бъдеще да се реализират на открития трудов пазар”, удовлетворена е Мария Гинева.

Компанията получи своето отличие от издателя на “24 часа” Венелина Гочева.
“Рабитилничка Бисквитките” осигурява работни места на 18 души, 13 от които са със специални потребности.

