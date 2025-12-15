Преодоляването на стълби вече не е проблем за инвалидните колички

Пловдивската "Добролетие" има мисия - да подобри живота на най-уязвимите

Преодоляването на стълби вече не е проблем за хората в инвалидни колички благодарение на стълбищните катерачи, които осигуряват разширена мобилност. Възможностите за ползване са различни – директна покупка, чрез лизинг или наем, със или без придружител. Това е една от услугите, които предлага пловдивската фирма “Добролетие” ЕООД – компания, чиято кауза е да помага на най-уязвимите групи в обществото да имат по-добър живот.

Фирмата получи награда за социално предприемачество в конкурса “Големите малки”.

Идеята тръгва преди 8 години от инж. Николай Чалъков. “Всичко започна от моите баби, които имаха големи затруднения с придвижването към края на живота си. Виждах колко са щастливи – особено едната, когато я кача в колата и я заведа до мястото, където е минал животът ѝ”, споделя той. Това обаче се случвало изключително рядко, защото самото придвижване особено по стълби било много трудно. Именно това е преломният момент, в който Чалъков си обещава, че един ден ще направи всичко възможно, за да подобри живота на хората с подобни затруднения.

Така през 2021 г. създава фирма “Добролетие”, като в началото дейността ѝ е свързана единствено с внос на електрически стълбищни катерачи от Китай.

С течение на времето, срещайки се с много хора и навлизайки в тази среда, Чалъков открива и други потребности, които имат хората с увреждания. Затова фирмата започва да

организира изкупуване на употребявани помощни средства – инвалидни

колички, ролатори, болнични легла,

проходилки и други, които често залежават неизползвани по домовете. Екипът на “Добролетие” ги ремонтира и ги предлага отново на достъпна цена и с гаранция.

Всички помощни средства могат да бъдат открити на сайта на компанията, където са подредени по категории и с цена според нуждите на всеки клиент. При невъзможност артикулите да бъдат взети от физическия магазин “Добролетие” предлага доставка за цялата страна.

Амбицията на Чалъков да бъде възможно най-близо до хората с увреждания не спира дотук. Той и група доброволци създават иновативния формат “Среща на грижата”. Това са безплатни музикални събития, организирани в читалища на малки населени места с до 10 000 жители.

Тези събития имат три основни цели - да свързват дарители и нуждаещи се, да насърчават размяната на помощни средства и да създават общност от близки на хора с увреждания и доброволци, включително професионални и непрофесионални болногледачи.

А за всеки, който има проблем с намирането на подходящ дом, в който да настани свой възрастен или болен близък, “Добролетие” предлага решение.

Компанията е създала

“Портал за грижа” –

онлайн платформа,

която напълно безплатно помага да бъде намерено най-подходящото място, където близките ни ще получат необходимите грижи, внимание и комфортна среда. В платформата могат да се включат и самите домове, за да достигнат до потенциални потребители – без допълнителни разходи и усилия.

“Нашата амбиция е да бъдем не просто търговска компания, а двигател на социална промяна в отношението на обществото към хората с увреждания. Вярваме, че България може да се нареди сред водещите държави, където темите за достъпност, грижа и социално включване са приоритет”, убеден е Чалъков.

