Китай възобнови строежа на най-голямото летище в света на изкуствен остров

Китай строи най-голямото в света летище на изкуствен остров в морето край град Далян, пише германското издание „Виртшафтсвохе", цитирано от БТА.

Мегаполисът със 7,5 милиона жители, разположен в Североизточен Китай, има аерогара от близо век и четири пъти е увеличавал капацитета й. Сега обаче нарастващият брой пътници налага изграждане на нови съоръжения на близо 2 км от брега.

Очаква се, когато бъде завършено през 2034 г., летището да обслужва 80 милиона пътници и 540 000 полета годишно, включително на самолетите джъмбоджет А380.

Първоначално новото летище трябваше да заработи през 2018 г., но от 2016 г. проектът бе спрян, което според съобщения в медиите се дължи на липсата на необходимите разрешителни. Сателитни изображения показват обаче, че строителните дейности са възобновени.

Проектът не е бил възпрепятстван само от липсата на разрешителни, но и от сложните геоложки условия, проблеми при изкопните работи, твърде амбициозния график и високите изисквания за квалификация, според информация на китайския интернет портал „Чайна нюз нетуърк".

Строителството на летища на изкуствени острови е рисковано, както показва и откритото през 1994 г. летище „Кансай" край японския мегаполис Осака. Предвид по по-нестабилната основа, която представлява морското дъно, то потъва по-бързо от очакваното и според изчисления към 2054 г. може да достигне морското равнище. Има опасност освен това вода да проникне в основата и да допълнително да я отслаби, а освен това на повърхността се строят повече сгради, отколкото е планирано първоначално, което означава допълнително тегло.

Последиците, до които може да доведе потъването, са видими от случилото се с „Кансай" през 2018 година. Тогава изкуственият остров е ударен от тайфун и пистите са наводнени. Кораб се блъсва в моста, водещ към острова, и в резултат хиляди пътници се оказват блокирани за дни, преди да бъдат евакуирани с лодки и автобуси.

Повишаването на морското равнище също усложнява бъдещето на летища, разположени на изкуствени острови. Летищата на Ню Йорк например вече се намират на морското равнище. През 2012 г. те бяха наводнени при преминаването на урагана Санди, което наложи да бъдат съоръжени с диги, отводнителни канали и помпи.