Изтеглили сме с 20% по-големи кредити през първите 9 месеца на годината

С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината. Това показват данните на БНБ. И още - броят на кредитите на годишна база остава практически същият, но стойността им расте значително заради инфлацията и по-скъпите имоти, съобщава БНТ.

Близо 2,9 милиона кредита са изтеглени от домакинствата и малките фирми у нас през третото тримесечие на 2025 г. Две трети от тях са на стойност до 5000 лева. Общата им сума обаче расте значително за година – от 46 милиарда лева през 2024 г. до над 53 милиарда тази година.

„Повишаването на обема на кредитите не е вследствие на това, че примерно някой замества доход с кредити. По-ниските като стойност кредити, тези, които са до 50 000 лева, те дори като процентен дял намаляват. Това, което се повишава, и то тенденцията последните три години е много видна, това са кредитите, които са в размер между 250 000 и 500 000 лева.", казва финансистът доц. д-р Владимир Ценков.

Според хората причината е в поскъпването на живота.

„По цял свят е така. Ние не сме изключение - твърди Милена Кунева. Определено поскъпна всичко. Както и разходите за издръжка и на жилище, и изобщо за облекло, за храна. За всичко е по-скъпо."

Най-често хората теглят кредити, за да покрият разходи, които не могат да финансират със собствени средства. Това са покупка на жилище, образование или неотложни разходи.

„Тоест можем да приемем, че тези кредити не се теглят с цел посрещането на някакви текущи нужди, които са свързани с по-висока цена на живот, а по-скоро като този страничен ефект от очакванията за влизане в еврозоната за увеличаване на цените на недвижимите имоти", твърди Ценков. И добавя: „Аз мисля, че се надува в момента един сериозен имотен балон и не мога да разбера какъв е тоя невероятен оптимизъм да се пазаруват имоти, които не ни трябват в момента."

Финансистите отчитат и растеж на депозитите. До края на септември те са били в размер на 96 милиарда лева.