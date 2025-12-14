Милен Велчев: По-добре е удължителен бюджет, който да стъпи върху тазгодишния

„Този бюджет, дори в преработения вариант, не е достатъчно добър за България през следващата година и не полага добри основи за икономическа стабилност", каза бившият финансов министър Милен Велчев в ефира на bTV.

По думите му основният проблем е в разходната част – залагат се прекалено високи разходи и се харчи необосновано много, което води до повишаване на дълга в средносрочна перспектива.

Според него е по-добре компромисно да се приеме удължителен бюджет, който да стъпи върху тазгодишния.

„Важното е да не се предпоставят разходи, много по-големи от тези за тази година, и по този начин да се вържат ръцете на бъдещото редовно правителство. Надяваме се, че ще имаме стабилно правителство след изборите, които се очертават на хоризонта", смята Велчев.

Според него трябва да изберем по-малкото зло. Призна, че е лош сигнал, ако влезем в еврозоната със стар бюджет, но ще дадем по-лош сигнал, като покажем, че ще задлъжнеем с бързи темпове.

Според Милен Велчев не би било проблем да сме със служебно правителство при влизането си в еврозоната.

„Всичко, което е необходимо за плавното влизане в еврозоната, вече е решено. Нищо оттук нататък не зависи от нашето правителство - било то редовно или служебно. Никакъв негов формат не може да саботира този процес", смята бившият финансов министър.

На въпрос дали ще има хора, „които ще плачат за неприетия бюджет", той отговори, че много хора биха се надявали той да бъде приет поради грешни причини.

„Със сигурност някои от нас чакат периодично нов месия, но надявам се по-разумните от нас да са разбрали, че месиите не решават нашите проблеми – трябва да ги решим сами", посочи Милен Велчев.