Любомир Дацов: По-разумно е бюджетът да бъде изтеглен

Сега правим различни спекулации, защото не знаем какво ще се случи. Може да приемат бюджета и да се отиде на избори, или да не го приемат и това не е сигурно. В този бюджет виждаме ясно разпределение на интереси. В момента има много отворени възможности. Харчи се до размера на приходите на държавата, има ограничения до емитиране на дълговете и това е свързано да не се изкушаваме да харчим повече и неблагоразумно. Тоест всички технически неща, които предстоят с плащането, могат да бъдат уредени в рамките на пакта, който ще приеме Народното събрание за преходния бюджет. Това обясни пред Би Ти Ви Любомир Дацов от Фискалния съвет.

По думите му бюджетът представлява политика, отразява управляващото мислене. "Нещо, което малко хора осъзнават, е, че извън ангажиментите на предизборните кампании партиите нямат много какво да правят. От гледна точка на това, че правителството подаде оставка, смятам, че е много по-добре бюджетът да бъде изтеглен, защото това означава този бюджет да фискира и да пропусне още една година. Той си носи всички недостатъци на предходните години, а имаме нужда от нови мерки", допълни Дацов.

"Хубаво е да не се пропуска още една година", заяви той.

Той обясни, че ако бъде изтеглен бюджетът, следва да бъде направено всичко, което предвижда законът.

По думите му разходите за избори могат да се погледнат още веднъж. Не мисля, че те представляват някакъв съществен проблем за която и да е държава. Освен това е много по-добре да дадеш пари за избори, отколкото за други неща, добави Дацов.

Според него това, което се получава в момента, е оздравително за икономиката. "Този бюджет, който беше предложен, беше поредният, който клатеше инфлацията. Всички механизми, които бяха заложили в него, всъщност вдигаха цените. Тоест през първите месеци на служебното правителство няма да го има този натиск на цените", обясни Любомир Дацов.