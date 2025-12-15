Volkswagen затваря завод в Германия за първи път от 88 години

Германският автомобилен производител Volkswagen ще затвори завод в Германия за първи път в 88-годишната си история.

Според Financial Times от 16 декември спира производството в завода в Дрезден. От 2002 г. насам заводът е произвел около 200 000 автомобила.

Заводът в Дрезден първоначално е сглобявал луксозния седан Phaeton, а след като той е спрян от производство през 2016 г., доскоро е произвеждал електромобила ID.3. Заводът ще бъде отдаден под наем на Техническия университет в Дрезден и ще се използва като изследователски кампус за разработване на роботика и други цели.

Затварянето на завода е част от преструктурирането, договорено между синдикатите и ръководството миналата година. Тогава двете страни се споразумяха да съкратят над 35 000 работни места в Германия, или около 30% от 120 000-те германски служители на компанията. Те също така се споразумяха да увеличат заплатите с 5%, но да заделят увеличението в фонд на компанията, който да се използва за спестяване на разходи.

По това време ръководството заяви, че производството е в излишък поради спада в търсенето и проведе преговори със синдиката, след като предложи мерки за спестяване на разходи, включително затваряне на най-малко три от 10 завода в Германия, съответно съкращаване на работната сила и еднообразно намаление на заплатите с 10%.

Наскоро Томас Шефер, главен изпълнителен директор на марката Volkswagen, заяви, че решението за закриване на завода в Дрезден не е било взето лесно, като подчерта, че „това е било необходимо от икономическа гледна точка". Volkswagen Group отчете нетна загуба след данъци в размер на 1,07 млрд. евро през третото тримесечие (юли–септември).

Тази стъпка е „част от преструктурирането, тъй като Volkswagen е подложен на натиск върху паричния поток поради слабите продажби в Китай, ниското търсене в Европа и митата върху продажбите в САЩ".