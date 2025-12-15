Saab 9-3 е колата, която най-трудно се краде

И до днес специалистите спорят как Saab е конструирал толкова ефективна система против кражба, че две десетилетия по-късно все още няма потвърден случай на кражба на модела 9-3 без ключ. Жалко е, че шведската марка отдавна не произвежда автомобили.

Когато Saab представи изцяло новия 9-3 Sport Sedan за моделната 2003 година, голяма част от вниманието бе насочено към динамиката на шасито, турбокомпресорните двигатели и преминаването от класическата каросерия на хечбек на оригиналния 9-3 към по-модерен дизайн на седан.

Това, което остана до голяма степен незабелязано извън Швеция, беше нещо много по-необичайно: новият 9-3 бързо се превърна в най-трудната за кражба кола в страната, пише SaabPlanet.

Не беше маркетинг. Това беше документиран факт. В края на 2003 г. SSF (Stöldskyddsföreningen), националната агенция за борба с кражбите на Швеция, публикува годишната си класация, базирана на устойчивост на кражба с взлом и кражба на моделите коли. Saab 9-3 Sport Sedan оглави класацията, побеждавайки конкуренти от Volvo, BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen.

Така Saab 9-3 Sport Sedan от 2003 г. официално бе обявен за най-безопасният автомобил в Швеция срещу кражба.

Зад всичко това стоеше история на инженерни решения, които Saab вземаше в продължение на десетилетия, вкоренени в авиационния начин на мислене, където целостта на системата винаги е пред практичността.

Ключът, имобилайзерът, ECU и ключалката на волана не бяха отделни елементи в тази кола, а работеха паралелно - те бяха зависими един от друг. Ако се премахне единия, останалите отказват да сътрудничат. Опитът за заобикалянето им изискваше детайлно познаване на патентованата кодова структура на Saab и дори тогава изисква достъп до хардуер и криптографски последователности, които просто не са достъпни извън оторизираните канали.

Ако някой искаше да запали 9-3, колата трябваше да се "съгласи". Това е много различно от много конкуренти от епохата, чиито имобилайзери можеха да бъдат заобиколени чрез клонирани ключове или манипулиране на кабели под таблото.

Saab беше собственост на Spyker NV до 2011 г., когато компанията фалира. През юни 2012 г. Saab беше закупена от National Electric Vehicle Sweden. През декември 2013 г. NEVS обяви, че седанът Saab 9-3 се е върнал към редовно производство, като кабриолет, комби и електрически модели ще последват следващата година. Дотогава обаче нищо не беше реализирано и производството на автомобили Saab беше спряно завинаги през 2014 г.