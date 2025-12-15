Ново автономно такси от Volkswagen

Моделът Gen.Urban в момента се използва за тестване на предстоящата технология за автономно шофиране на Volkswagen. Тестовете се провеждат по обществени пътища във Волфсбург и Volkswagen твърди, че Gen.Urban вече може да шофира безопасно без водач в градския трафик. Според Auto Express, тест драйвът на Gen. Urban е бил с дължина 10 км и е траел 20 минути.

Gen.Urban няма волан или педали, но за текущата фаза на тестване "обучен шофьор за безопасност" трябвало да придружава Gen.Urban от пътническата седалка, с възможност за намеса с помощта на джойстик.

Целта на новия проект на Volkswagen е не само да тества автономното шофиране, но и да наблюдава как реагират пътниците, когато нямат шофьор или контрол на пътя.

В модела Gen.Urban пътниците могат да регулират климаника, амбиентното осветление и позицията на седалката. Volkswagen казва, че предният дисплей на арматурното табло може да бъде персонализиран за "информация, светлина и звук".

Volkswagen, както повечето производители, внедрява автономно шофиране от ниво 2 в своите автомобили от няколко години, с функции като адаптивен круиз контрол, автоматично центриране в лентата и дори автоматична смяна на лентата. Автономността от ниво 3 може да се справи със задачи за шофиране без водач, стига човек да е готов да поеме контрола по всяко време.