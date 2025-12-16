Land Rover все още продава стария Defender, но на солена цена

Land Rover обича да напомня, че старият Defender все още се предлага. Въпреки че производството на оригиналния британски SUV приключи преди десет години, подразделението Classic на компанията все още продава тези класически модели чрез своята програма Works Bespoke.

Това са напълно реставрирани превозни средства, произведени първоначално между 2012 и 2016 г., оборудвани с мощен V8 двигател с мощност 400 конски сили.

Сега клиентите могат да съчетаят цвета на своя Classic Defender с цвета на най-мощния съвременен Defender на Land Rover - Octa.

Land Rover казва, че идеята за прилагане на опции от модела Octa към Classic Defender е дошла от самите клиенти. Те са забелязали, че някои клиенти поръчват модерната версия, докато поръчват и съответстващия класически аналог. Докато цените на модерния Defender Octa започват от около 168 000 евро без опции, това класическо и специално обработено издание е значително по-скъпо и струва около 215 000 евро.

V8 двигателят в Classic Defender не е заимстван от BMW, за разлика от 4.4-литровия двигател с два турбокомпресора на Octa.

Вместо това, има 5.0-литров атмосферен двигател на Land Rover, който произвежда 400 к.с. и 515 Нм въртящ момент. Мощността се предава към колелата чрез осемстепенна автоматична скоростна кутия от ZF, както е при Octa.

За тази цена, Land Rover Classic ще подобри и спирачките, ще регулира волана и ще монтира ново окачване.

Всеки автомобил прекарва приблизително 300 часа в бояджийския цех, за да получи едно от следните покрития: Petra Copper, Faroe Green, Sargasso Blue или Narvik Black. Като алтернатива, Carpathian grey и Charente grey остават част от палитрата. Всички нюанси се предлагат в гланц или сатен за тези, които предпочитат матов вид.

Land Rover ще боядиса и решетката на радиатора в гланцово черно, за да наподобява съвременния модел Octa, а името на модела на предния капак е направено от „нарязани въглеродни влакна". Опциите за джанти включват пет дизайна, 11 покрития и два размера: 16 и 18 инча.

Връзката с днешния Defender Octa продължава и в интериора, където Classic може да се поръча със същия избор от плат и кожена тапицерия. В зависимост от избрания материал, цветовете включват Khaki Green, Light Cloud, Lunar, Burnt Sienna и Ebony. Тези нюанси могат да се простират отвъд седалките, за да покрият тавана, облицовката на вратите, арматурното табло, скоростните лостове и волана.