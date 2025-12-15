Спад на технологичните акции на азиатските пазари, и Уолстрийт закри „на червено“

Азиатските и австралийските борси отчетоха рязко понижение в понеделник, следвайки негативните настроения на пазарите в САЩ. Натискът върху технологичните акции се пренесе и в Азия, където инвеститорите масово редуцираха експозициите си към сектора, предаде Дау Джоунс. Сред основните негативни фактори бяха разочароващите прогнози на американския производител на полупроводници „Броудком" (Broadcom), както и нарастващият скептицизъм около високите разходи за развитие на технологии, свързани с изкуствения интелект. Допълнително влияние оказаха и по-слабите от очакваното икономически данни от Китай.

В Япония водещият индекс Nikkei 225 се понижи с 1,3 на сто до 50 168 пункта. Според анализатори от „Комерцбанк" (Commerzbank) основната пазарна тема днес е избягването на риск. Те се позовават на медийни съобщения за възможно забавяне на изграждането на центрове за данни за ключова компания в областта на изкуствения интелект – от 2027 г. за 2028 г. Сред най-големите губещи на японския пазар бяха технологични компании като „Софтбанк" (SoftBank), чиито акции поевтиняха с 6 на сто, „Адвантест" (Advantest) със спад от 6,4 на сто и „Фуджикура" (Fujikura) с понижение от 4,4 на сто.

Докладът „Танкан" на „Банк ъв Джапан" оказа ограничено влияние върху пазарната динамика. В документа се посочва солидна динамика при заплатите, което е ключов фактор за бъдещи решения относно лихвената политика. Освен това се отбелязва подобрение на бизнес настроенията в японската икономика и ревизия на инвестиционните планове в посока увеличение.

Борсите в континентален Китай се представиха относително по-добре спрямо останалите пазари в региона. Индексът Shanghai Composite се понижи с 0,6 на сто, което се обяснява и с по-слабото тегло на технологичните акции в неговата структура. За разлика от него индексът Hang Seng в Хонконг спадна с 1,3 на сто. „Технологичните акции в Хонконг са под натиск от две страни – спадът на сектора на изкуствения интелект на Уолстрийт ограничава глобалния апетит към акции с потенциал за растеж, а слабите данни от Китай напомнят, че вътрешното търсене все още не се възстановява", коментира пазарният стратег Чару Чанана от „Саксо Маркетс" (Saxo Markets).

В Хонконг акциите на „Алибаба" (Alibaba) поевтиняха с 3,6 на сто, на „Байду" (Baidu) – с 5,5 на сто, а на Ес Ем Ай Си (Semiconductor Manufacturing International Corporation – SMIC) – с 4,6 на сто.

Негативните настроения бяха засилени от поредица слаби или по-ниски от очакваното икономически данни от Китай. Освен разочароващите данни за търговията на дребно инвеститорите реагираха и на по-слабия ръст на промишленото производство през ноември, както и на данните за инвестициите в градската инфраструктура. Според икономистите от Ай Ен Джи (ING) китайската икономика ще продължи да се сблъсква с предизвикателства и през следващата година, като основните икономически индикатори през ноември са разочаровали. Анализаторите от Ю О Би (UOB) очакват забавяне на темпа на растеж на брутния вътрешен продукт, а „Пинпойнт Асет Мениджмънт" (Pinpoint Asset Management) говори за широкообхватно забавяне на икономическата активност.

Допълнителен натиск върху пазарите оказа и продължаващата криза в сектора на недвижимите имоти. Затрудненият строителен предприемач „Чайна Ванке" (China Vanke) не успя да убеди кредиторите си да приемат отлагане на плащанията, което доведе до спад на акциите му в Хонконг с 5,2 на сто. „Това може да е знак, че китайското правителство е готово да се откаже от подкрепата за „Ванке", предупреди анализаторът Уилям Уу от „Дайва" (Daiwa). В същото време акциите на компании от сектора на потребителските стоки се представиха по-добре от пазара като цяло, след като правителството обеща финансова подкрепа за този сегмент.

В Южна Корея технологичният индекс Kospi се понижи с 1,8 на сто, като най-силен натиск беше отчетен върху акциите на производителите на полупроводници, както и върху автомобилните и строителните компании. В Австралия водещият индекс S&P/ASX 200 затвори с понижение от 0,7 на сто, като слабите икономически данни от Китай оказаха негативно влияние. Акциите на минната компания „Фортескю" (Fortescue) поевтиняха с 1,0 на сто, след като компанията обяви, че ще придобие останалите 64 на сто от акциите на канадската „Алта Копър" (Alta Copper). Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство подкрепя въвеждането на по-строги закони за контрол над оръжията, след като при нападението с огнестрелно оръжие на плажа Бонди в Сидни загинаха 16 души.

В петък в Ню Йорк индексът на „сините чипове" Dow Jones Industrial Average изтри 0,51 на сто, или 245,96 пункта, до 48 458,05 пункта, след като достигна нов исторически връх по-рано през сесията. Широкият индекс S&P 500 отписа 1,07 на сто от стойността си до 6827,41 пункта, а технологичният Nasdaq – 1,69 на сто, или 398,69 пункта, до 23 195,17 пункта. Заради спадовете през деня S&P 500 губи близо 1 процент за седмицата, а Nasdaq – почти 2 процента, припомня БТА.