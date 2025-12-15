Кампанията „Не сте сами“ вече има и сайт

Интернет порталът съдържа важна информация за рисковете от наркотиците и хазартната зависимост

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" вече има сайт. Интернет порталът съдържа важна информация за рисковете, които крият наркотиците и хазартната зависимост, за събития и концерти, послания от любими на много млади хора актьори, музиканти, инфлуенсъри и други. През специална форма на сайта училища и организации могат да заявяват желанието си посланици на „Не сте сами" да ги посетят и да изнесат презентация пред техните възпитаници.

Над 7500 ученици от цялата страна се запознаха през изминалата и през тази учебна година с рисковете от употребата на наркотици и от хазартна зависимост в рамките на кампанията. Те присъстваха на презентации на Агенция „Митници" и НАП, а някои от тях станаха свидетели на демонстрация за търсене и откриване на наркотични вещества с обучените митничарски кучета.

„Сайтът на „Не сте сами" е изграден така, че да е атрактивен за подрастващите, за тийнейджърите, които най-много имат нужда от информация за зависимостите, поднесена по достъпен за тях начин, на техния език и от хора, на които имат доверие. Сайтът е още една възможност да постигнем нашата основна цел - превенция и информираност на младежите за риска от наркотиците и развиването на хазартна зависимост. За съжаление, обратната връзка от посещенията ни в училищата е, че голяма част от децата вече са имали контакт с хазартни игри, въпреки че по закон те са забранени за лица под 18 години", коментира Анна Митова – директор на дирекция „Комуникации" в НАП.

На свой ред, началникът на отдел „Борба с наркотрафика" в Агенция „Митници" Стефан Бакалов подчерта, че е важно децата да получават навременна информация за опасностите от наркотичните вещества и изпреварваща за рисковете от онези наркотици, които тепърва навлизат. „Цялата полезна информация, която имаме, е публикувана в сайта на „Не сте сами". Тя ще се актуализира своевременно, така че да бъдем максимално полезни на младежите. Фокус и през тази учебна година ще е запознаването на учениците с огромния риск, който крият полусинтетичните и синтетичните канабиноиди, както и новите психоактивни вещества", заяви още Бакалов.

Обединената кампания на Агенция „Митници" и НАП „Не сте сами" стартира през миналото лято като продължение на инициативата на отдел „Борба с наркотрафика", която над 24 години запознава учениците с проблема за наркотиците.

Информация за кампанията може да следите в сайта на „Не сте сами", профилите ѝ в TikTok и Instagram, в каналите на двете приходни агенции в платформата за видео споделяне YouTube и в Rakuten Viber, както и в страниците на НАП във Facebook и LinkdIn.