ЕС обмисля безплатен паркинг за малките електрически коли

ЕС ще въведе серия от стимули за малки електрически автомобили в рамките на 10-годишен период. Мярката има за цел да стимулира продажбите и да защити европейските автомобилни марки от ожесточена конкуренция от Китай, като новите стимули включват безплатен паркинг и повече зарядни станции.

Планът ще даде приоритет на по-малки, по-леки и по-икономични електрически автомобили, произведени в ЕС за период от 10 години. От друга страна, изискването е автомобилите да не тежат повече от 1500 килограма. Ходът идва след като пазарът е наводнен с тежки и големи електрически кросоувъри. Сега тенденцията се е насочила към по-малки модели.

Многобройните предимства на малките електрически автомобили се обсъждат в Брюксел, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, близки до преговарящите. Споменават се и специални места за паркиране в градовете, ексклузивни зарядни станции, намалена регулаторна тежест и друга държавна помощ за шофьорите, като единственото условие за достъп до предимствата е електрическият автомобил да тежи по-малко от 1500 килограма.

Също така по-малките електрически автомобили, произведени в Европа, ще бъдат освободени от предстоящите и все по-строги разпоредби за безопасност през следващите десет години. Това позволява на автомобилните производители да произвеждат по-малки електрически коли по-евтино и да бъдат по-конкурентоспособни.