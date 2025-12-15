Синдикатите: Бюджетът да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси

Бюджетът да не се превръща в заложник на тяснопартийни интереси. За това призоваха от КНСБ и КТ "Подкрепа" в отворено писмо до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до председателите на парламентарно представените партии във връзка с бюджетната процедура.

"От КНСБ и КТ „Подкрепа" отчитаме сложната политическа ситуация, пред която е изправена страната ни, но не разбираме защо бюджетната процедура за 2026 г. трябва да бъде спряна при действаща законодателна власт и при внесени законопроекти на бюджетите на ДОО, НЗОК и Републиканския бюджет. Призоваваме да не се допуска държавната финансова рамка, върху която стъпва цялата икономическа политика на страната, да се превръща в заложник на тяснопартийни интереси. Според нас, каквито и недостатъци да имат трите законопроекта, е налице достатъчно време те да бъдат коригирани с предложения между първо и второ четене, каквато е била практиката години наред."

От синдикалните организации подчертават, че приемането на удължителен бюджет ще създаде обществено напрежение и проблеми:

"Изтеглянето на настоящите законопроекти на ЗДБРБ, ЗБДОО, ЗБНЗОК, и приемането на удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми. Тези проблеми трябва да бъдат ясно посочени пред обществото и да получат обяснение от всички народни представители."

В отвореното писмо се посочва, че удължителен бюджет означава „замразяване" на доходите на 600 000 държавни служители на нивата им от 2025 г., съобщи БНТ.

"Става въпрос за 470 000 работещи в обществения сектор пряко (учители, лекари, медицински сестри, специалисти по здравни грижи, университетски преподаватели, работещи в културни институти, музеи, читалища, библиотеки и др.), както и още 130 000, заети в държавни и общински дружества и предприятия (БДЖ, „Български пощи", градски транспорт и т.н.). Тази стъпка е равнозначна на загуба на реална покупателна способност на стотици хиляди българи в момент, когато им беше обещан и договорен ръст на доходите с поне 10%, в резултат от диалога между всички социални партньори през последните седмици."

Синдикатите са категорични, че ще бъдат засегнати парите за майчинство, средствата за здравеопазване и финансовото състояние на общините.

"На второ място - неприемането на бюджета за 2026 г. означава по-нисък размер на майчинството през втората година спрямо този, който беше предвиден. На трето място - ако няма приет бюджет за 2026 година, Българският лекарски съюз няма да подпише нов национален рамков договор и ще остане в сила сега действащият. Това ще лиши болниците от по-високи приходи и съответно възможност да дават конкурентни заплати, което ще се отрази негативно и за самите пациенти. На четвърто място - неприемането в срок на бюджета за 2026 г. означава и лишаване на общините от възможност да се развиват, ограничавайки тяхната дейност, поради невъзможност те да приемат собствените си финансови рамки. Цялата процедура с общинските бюджети ще бъде изтеглена с поне 6 месеца напред във времето, което потенциално би създало много проблеми пред всички 265 общини."

От КНСБ и КТ "Подкрепа" посочват, че ако не се приеме в срок бюджета за 2026 г., това означава лимитиране на инвестиционната политика, което потенциално би създало трудности дори по линия на получаване на средствата по ПВУ, тъй като срещу тях стои определен обем съфинансиране, който не може да бъде поет в условията на ограниченията на един удължителен закон за бюджета от 2025 г.

"Очертава се и друг проблем по линия на цялостната изборна процедура, а именно – дългосрочното изтегляне на възможността за приемане на бюджета за 2026 г., който по наши оценки би бил възможен през месеците май или дори юни, и то при благоприятен сценарий. Считаме, че подобно забавяне ще има сериозни неблагоприятни последствия за българското общество – работещи, майки, общини, предприятия. Това означава, че доходите, майчинството през втората година, субсидиите към всички общини и държавни предприятия, както и нивата на инвестиционна активност на държавата, ще бъдат замразени за половин година на нивата си от първото полугодие на 2025 г. Същевременно не трябва да забравяме, че пред страната ни предстои сериозна промяна, а именно смяната на националната валута, а това изисква едно – стабилност. Липсата на бюджет за 2026 г. и използването на удължителен такъв не кореспондират с идеята за стабилност, сигурност и предвидимост. В тази връзка, настояваме НС да намери начин да включи точките на ЗДБРБ, ЗБДОО и ЗБНЗОК в дневния си ред възможно най-скоро и да доведе до края бюджетната процедура за 2026 г. преди изтичането на настоящата календарна година."