Мальовица става зелен курорт: чиста енергия, нови хотели и устойчив туризъм

Мальовица вече не е само курорт, нито просто уникална природа или място за предизвикателства и приключения. През последните години комплексът се развива с ясна визия и сериозни инвестиции - обновяват се хотели, изгражда се туристическа инфраструктура и се разширяват възможностите за активен туризъм през всички сезони. Това подчерта кметът на Самоков Ангел Джоргов при официалното откриване на зимния туристически сезон.

„С всяка изминала година тук се случва нещо ново - нови атракциони, нови услуги, нови възможности. Убеден съм, че всичко това ще доведе Мальовица към още по-силен възход и искам да благодаря на инвеститорите за усилията им", каза Джоргов.

Като домакини на базата председателят на Българския туристически съюз Венцислав Венев изрази надежда, че обновяването на курорта ще привлече още повече гости. „Мальовица има всички предпоставки да се утвърди като още по-привлекателна туристическа дестинация - с уважение към традициите и с поглед към бъдещето", посочи той.

Мальовица минава изцяло на чиста енергия

Голямата новина от събитието съобщи Александра Ковачка - мениджърът на комплекса "Мальовица", която обяви, че курортът прави решителна крачка към утвърждаването си като зелен и устойчив комплекс. „Мальовица преминава изцяло на възобновяема енергия за електричество и отопление. Разделното събиране на отпадъци, зарядните станции за електромобили и въвеждането на екологичен кодекс са само началото на една дългосрочна политика за отговорно управление", заяви тя.

По думите ѝ философията на развитие е ясна - баланс между опазването на природата и възможността повече българи да имат достъп до планината.

„Планината не се управлява по график и не се подчинява на очакванията ни. Именно затова към нея трябва да се подхожда с уважение и дългосрочно мислене. Целта ни е Мальовица да се развива устойчиво - природата да остане водеща, а човешката намеса да бъде премерена и отговорна", подчерта Ковачка.

Нов уелнес център и напълно обновен хотел

2025 година е и година на конкретни промени. През лятото отвори врати новият уелнес център в хотел „Алпинист" с вътрешен басейн, а през декември гостите вече се настаняват в напълно обновения хотел „Ален мак", който посреща туристите с нов облик и по-висок стандарт.

„Работата ни не спира дотук. Предстоят още инвестиции и инициативи с ясната цел Мальовица да се утвърди като водещ бутиков курорт", допълни Александра Ковачка и благодари на екипа на място, на Българския туристически съюз и на местната власт за подкрепата.

Огнено шоу и празник за децата

Откриването на зимния сезон беше съпътствано от богата празнична програма и много забавления за най-малките. Кулминацията на деня стана впечатляващото огнено шоу на изпълнителите от „Дивитас". „Не опитвайте това сами. Нека пазим гората", призова водещият Росен Петров, който пристигна в Мальовица часове след премиерата на новата си книга „Нека помним II".

За доброто настроение на празничния ден се погрижиха танцьорите от „Родея" и звездата от Музикалния театър Силви Филип, които превърнаха откриването на сезона в истински празник за гости и жители на региона.