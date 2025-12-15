Разграбиха за минути евтините храни от "Магазин за хората" в Куклен (Снимки)

Вече са подписани договори с 11 производители, целта е асортиментът да включва до 100 продукта

Едва дочакаха официалното откриване на "Магазин за хората" в град Куклен и опашка от чакащи атакува щандовете с евтини храни. Мнозина бяха дошли от съседни населени места, за да си напазаруват.

"Стоките са по джоба, а пенсиите не стигат за скъпи продукти", казваха възрастни хора, докато пълнеха торби със захар, ориз, олио.

Продуктите наистина са с "народни" цени. Килограм захар "Сладея" се предлагаше за 1,59 лева, бутилка олио за 2,79, буркан Първомайска лютеница за 2 лева, масло от 250 грама за 4,79, хамбургски салам от 300 грама за 1,55 лева и ориз от 500 грама за 0,90 лв. Рафтовете с евтини продукти се ометоха за минути.

На откриването присъстваше свещеник, а клиентите бяха посрещани от девойки в носии с пити.

"Надценката на стоките е до 10%. Основното предимство на щандовете по това мота е достъпната цена за хората от малките населени места", обясни Николай Петров, изпълнителен директор на "Магазин за хората". Според него ниската цена е постигната благодарение на партньорите на инициативата, които имали желание да съдействат.

Според клиенти цените са добри и те се зарекоха да си пазаруват редовно от този търговски обект. Освен шандовете в магазините от веригата КООП има и пътуващ магазин, който обслужва в определени дни и часове най-малките села в Пловдивска област. Той е зареден с мляко, масло, кисело мляко, брашно, варива, лютеница и други продукти от потребителската кошница.

Вече са подписани договори с 11 производители, целта е асортиментът да включва до 100 продукта

„Магазин за хората" поставя началото на своята дейност с ясната мисия да осигури равен достъп до основни стоки на справедливи и устойчиви цени за хората в малките населени места в страната, посочи още изпълнителният директор на дружеството Николай Петров при откриването на щандове със стоки в супермаркет КООП в град Куклен. Той допълни, че в магазина са разположени няколко ясно обособени търговски зони, които предлагат най-необходимите продукти за домакинството, съобщиха от дружеството.

„Концепцията залага на лесна ориентация и бърз достъп до стоки от първа необходимост. Основното предимство на нашия асортимент е цената. Тя е значително по-ниска в сравнение с това, което потребителите виждат в момента в търговската мрежа. Идеята ни е хората в по-малките населени места да имат същия достъп до добри и промоционални цени, какъвто имат и в големите градове", подчерта Николай Петров. По думите му ниските цени се постигат чрез партньорства с производители и оптимизиран бизнес модел. Той изтъкна, че дружеството работи с минимален административен екип, което позволява силно редуцирани разходи по доставка и логистика.

„Ние работим с екип от четирима души извън Съвета на директорите. Надценката е до 10%. Нашата цел е да поддържаме възможно най-ниски цени, като същевременно гарантираме устойчивост и коректност към партньорите ни", каза още Петров. Той изтъкна, че „Магазин за хората" работи със стратегията „Всеки ден ниска цена". „Това означава, че продуктът, който сме избрали като най-добър в категорията си и с най-добро съотношение цена–качество, ще бъде постоянно на тази цена, а не временно промоционално предложение", обясни Петров. Той посочи, че изборът на производителите е направен след задълбочено пазарно проучване и анализ на конкурентната среда.

„Извършихме обиколка на всички основни конкуренти и инициирахме разговори с множество производители. От тези, които откликнаха направихме последваща оценка на качеството и цената. Само тези, при които и двата компонента присъстваха, бяха поканени на финални разговори. Намерихме златната среда, а именно наистина добри цени при гарантирано качество", поясни Петров. Към момента „Магазин за хората" има осигурени договорени обеми за доставки, които ще се реализират с подкрепата на партньорите от РКС – Пловдив и Централния кооперативен съюз. „Логистиката и организацията са на много високо ниво благодарение на нашите партньори. Това ни дава увереност, че можем устойчиво да поддържаме цените, включително и промоционалните, които потребителите познават от големите търговски вериги с 24/7 режим", съобщи изпълнителният директор. Продуктите са по джоба, казваха пенсионери.

Вече са подписани договори с 11 производители, като текат допълнителни преговори. Целта е асортиментът да включва до 100 продукта, подбрани сред най-необходимите за домакинствата. „Не гоним огромен асортимент. Искаме качество, достъпност и сигурност на цената", каза още Петров.

Компанията планира към края на февруари да има готов конкурс за логистика, като разширяването ще се осъществява концентрично. Амбицията е до края на следващата година „Магазин за хората" да обхване цялата страна. Вече функционират 70 стационарни магазина, както и пътуващ магазин, който обслужва седем населени места по предварително изготвен седмичен график. На този етап в пътуващия магазин не се предлагат плодове и зеленчуци поради логистични ограничения, като възможността за включването им ще бъде разгледана след финализиране на логистичния модел.

Инвестицията за съществуващите 70 обекта е минимална, като 10 млн. лева са предвидени основно като оборотен капитал. „ Едва 1% от тези средства са използвани за подготовка, а 99% чакат да заработят. Договорили сме цените поне за два месеца напред да не се променят. Партньорството с КООП се гради на взаимноизгодно сътрудничество, а нашата концепция е да привлечем клиенти и допълнителни обороти. Това е направено за хората", каза в заключение Николай Петров.

С музикална програма беше открит магазинът за хората в Куклен.

От своя страна заместник-председателят на Централния кооперативен съюз Ваня Боюклиева заяви, че проектът „Магазин за хората" е естественото предложение към политиката на търговската верига със стремеж да предоставя стоки на клиентите си на справедлива цена и на гарантирано качество. „Аз вярвам в успеха на проекта и неговото разрастване в цялата страна", допълни още тя.