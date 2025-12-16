Свалят тавана на оскъпяването за потребителски заем

Максималното за бързите кредити ще е 20%, ако са за един месец, и 30% при срок за връщане 3 месеца

Таванът на оскъпяването при потребителските кредити се намалява. Това предвижда нов закон, който ги регулира. Документът е изготвен от правителството в оставка и е пуснат за обществено обсъждане.

В сегашния закон е предвидено, че оскъпяването се изчислява по формула, като

крайният резултат е 67%

на година В новите текстове се предлага таванът да се фиксира на 5 пъти законовата лихва за просрочени задължения.

От началото на 2026 г., с влизането на България в еврозоната, тя се определя от сбора между лихвения процент по основни операции по рефинансиране на ЕЦБ плюс 8% добавка. В момента ЕЦБ е определила нейната лихва на 2,15, което означава, че общата законова лихва става 10,15%. На годишна база това прави 50,75% вместо сегашните 67%.

С новия закон се определя и таванът на оскъпяването на т.нар. бързи кредити. Ако срокът за връщане на заема е един месец, максималният праг е 20%. При срок на връщане от 3 месеца таванът е 30%.

Вдига се и размерът на заемите, които попадат в законовата регулация. В момента той е 147 000 лева, предлага се да се увеличи на 100 000 евро.

Законопроектът предвижда по-високи изисквания към рекламата на договорите за потребителски кредит. Тя не трябва да съдържа заблуждаваща информация, да насърчава потребителите да търсят заем като се твърди, че той ще подобри финансовото им положение, че води до увеличаване на средствата, замества спестяването или че може да подобри жизнения стандарт.

Всяка реклама трябва да посочва лихвения процент и всички разходи, общия размер на кредита, неговия срок. При заеми за разсрочено плащане на стоки или услуги се посочват цената в брой и размерът на авансовото плащане. Освен това трябва да се изписва и предупреждение

“Внимание! Заемането струва пари!”

или еквивалентна формулировка.

Забранява се използването на практики, които позволяват продажба на непоискан заем, включително предварително одобрени кредитни карти, изпратени до потребителите, или едностранно повишаване на разходния лимит.

Въвежда се забрана за продажби на задължителна застраховка за защита на плащанията с кредит. Същевременно се допуска предлагането или сключването на договор за кредит в пакет с други финансови продукти или услуги, но те трябва да са отделно. Забранява се и сключване на споразумение с потребителите за закупуване на допълнителни услуги чрез опции по подразбиране, предварително отметнати полета, бездействие или мълчаливо съгласие.