Инфлацията отстъпва, но транспорт и почивки още натискат цените нагоре (Обзор)

През ноември инфлацията у нас леко отстъпва и вече втори месец индексът върви надолу. Месечното поскъпване е 0,5%, а годишното - 5,2%. Месец преди това годишната инфлация беше 5,3%, а през септември дори се беше увеличила до 5,6%.

Ако тенденцията се задържи и през декември, ще се изпълни последната прогноза на Еврокомисията за България, която гласеше, че ще завършим 2025-а с 3,5% годишна инфлация, измерена по хармонизирания индекс. По тази методология в момента показателят е 3,7% и също върви надолу през последните два месеца.

Пет държави в ЕС са с по-висока годишна инфлация през ноември от тази у нас. Това са Словакия, Австрия, Латвия, Хърватия и Естония, но все още има страни членки, чиито данни не са публикувани.

Цените на храните у нас почти не са се променили през ноември в сравнение с октомври - средното им увеличение е едва с 0,1%, а и то се дължи почти само на сезонни причини.

За сметка на това има видимо нарастване на цените на стоките и услугите, които служат за почивка и развлечения - с 3,7% за един месец, и на транспорта - с 1,3%. Последното е следствие от нарастването на цените на горивата напоследък - тенденция, която спря едва през първите седмици на декември. Но и през ноември дизелът според статистиката е поскъпнал с 4,1%, а масовият бензин А95 - с 1,2%.

Според НСИ през ноември таксиметровите превози са поскъпнали с 1,8%. Официалната промяна на тарифите в София и други големи градове стана миналата седмица и вероятно за декември ръстът на тези цени ще е още по-голям.

Налице е и характерното за този сезон нарастване на разходите за туризъм и почивка. Цените на пакетните туристически услуги например са нагоре само за ноември с 5,8%, а на хотелите във ваканционните центрове - с 2,2%. Цените в заведенията са се увеличили само за месец с 0,8% на фона на 0,1% ръст на цените на храните и също 0,1% месечно нарастване на разходите за ток, вода и отопление.

Две групи стоки и услуги - съобщенията и облеклата и обувките, отбелязват леко поевтиняване през ноември на месечна база. То се дължи обаче по-скоро на вдигането на цените им през предходните месеци, от което сега има леко отстъпление.