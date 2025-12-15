Държавата плаща първо заплатите, пенсиите и помощите. Ако има пари, и останалото

Отлагат с три години новата такса смет

На извънредно заседание в понеделник правителството в оставка взе решение, с което предлага на Народното събрание да приеме удължителен бюджет, с който страната ни да влезе в 2026 г. заедно с приемане на еврото.

“Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините и

най-вече за приоритизиране на разходите,

които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания”, поясни премиерът в оставка Росен Желязков в началото на заседанието.

Със закона за удължигелния бюджет се правят промени в някои други, но не се отменя автоматичното увеличение на заплатите на военни и полицаи, както и на учителите.

С предложени промени в Закона за местните данъци и такси се предвижда

удължаване с три години на срока за въвеждане на новият метод за такса смет

на принципа “замърсителят плаща”. Предвижда се това да стане до края на 2028 г., а през това време общините да предоставят на всеки шесте месеца в Министерството на финансите информация за напредъка по въвеждането на новата такса смета. Според редица изчисления на кметове смяната на методиката може ще доведе до вдигане на таксата между 3 и 10 пъти.

Правителството предлага още от 1 януари до 30 юни 2026 г. всички помощи по Закона за семейни помощи за деца да се изплащат само в пари. Сега се допуска те да се дават и в натура като стоки или услуги, когато родителите не полагат грижи за детето, помощта не се използва по предназначение или майката, на която са отпуснати помощи, не е навършила 18 години.

С промените в Закона за данъка върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага

освобождаване от данък върху печалбите

за сделки на пазарите за растеж да бъде превърнато в постоянна мярка. Това е сегмент на фондовата борса, където се предлагат акции на бързо развиващи се компании, с потенциал за значително увеличение на приходи, печалби и пазарна стойност. Според правителсдтвото предложеното изменение ще окаже съществено влияние върху активността и интереса на инвеститорите.

Дават се примери с Швеция, Финландия, Дания и Италия, където освобождаването от данък за сделките на такъв борсов сегмент довело до по-голям оборот, повече инвестиции и възможности за набиране на свежи средства от бизнеса.

В Закона за социалните услуги например се удължава до края на 2027 г. закриването на домовете за медико-социални грижи за деца. Такива има във Варна и Плевен.

Освен решението за удължителен бюджет министрите са приели и още 52 точки, голяма част от които са свързани с преразпределение на средства в различни области.

Влизането в новата година без приет бюджет не е институционален срив, а предвидена от закона ситуация. При подобен сценарий има ясни правила как държавата да функционира, докато Народното събрание не приеме новия бюджет.

В такива случаи

приходите от всички данъци, такси и осигуровки се събират по действащите закони

Няма вакуум или пауза в приходната част на бюджета.

Държавата обаче може да харчи само толкова, колкото и за същия период на предходната година. Ако през януари тази година за дадена дейност са отишли например 100 млн. лева, през януари на новата година могата да се похарчат пак толкова.

Освен това разходите не могат да надвишават реално постъпилите приходи. Държавата харчи само това, което действително е събрала. При влезли в сила закони или решения на парламента или правителството, които предвиждат повече или по-малко средства, те трябва да бъдат взети предвид. Това означава, че не се спира увеличението на заплати, пенсии и други социални разходи. Така минималната заплата от 1 януари става 620,20 евро. За държавните служители обаче ще остане 550,66 евро (1077 лв.). Разликата ще се покрие със задна дата. Максималният осигурителен доход остава 2111,64 евро (4130 лв.) докато не се приеме нов вариант.

900 млн. лв. остават и средствата, които са предвидени за проекти на общините.

Ограниченията за дефицита, дълговото правило и всички изисквания остават също в сила и няма развързване на кесията заради липсата на бюджет. Нов дълг се взема само за покриване на стар, който изтича през същата година.

Тази схема може да се прилага най-много три месеца, но и тук има изключение - ако през този период няма избрано Народно събрание, срокът спира да тече. Ако след изтичането на трите месеца бюджетът все още не е приет, парламентът трябва да вземе специално решение, с което определя нов срок, през който държавата да продължи да работи по тези правила.