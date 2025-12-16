„Стъклената фабрика“ в Дрезден ще произведе днес последния си "Фолксваген"

Последният автомобил ще слезе днес от поточната линия на „Стъклената фабрика“ („Глезерне Манифактур“ - Glaeserne Manifaktur) на „Фолксваген“ (Volkswagen) в Дрезден, където от 24 години се произвеждат коли от германската марка, предаде ДПА, информира БТА.

Червеният електромобила „Ай Ди.3“ (ID.3) ще остане във фабриката като изложбен експонат и ще бъде подписан от всички служители, съобщи компанията.

„Стъклената фабрика“ отваря врати през 2001 г., започвайки с производството на луксозния модел „Фаетон“ (Phaeton), което продължава до 2016 година. С началото на производството на електрически „Голф“ (Golf) през 2017 г. заводът в източногерманския град става първата производствена локация на компанията, която преминава изцяло към електромобили. От 2021 г. там се произвежда единствено „Ай Ди.3“. През годините от поточната линия в Дрезден са слезли над 165 500 автомобила.

От януари 2026 г. „Фолксваген“, провинция Саксония и Техническият университет на Дрезден започват стратегическо партньорство и ще използват „Стъклената фабрика“ за нови цели. Планира се там да бъде създаден иновационен център за ключови технологии, включително изкуствен интелект, роботика, микроелектроника и дизайн на чипове. Засега 230-те служители ще запазят работните си места.