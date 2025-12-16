ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гласуват удължителния бюджет в ресорната комисия

Правителството в оставка прие закона за удължителния бюджет в понеделник.

Законът, с който се удължава бюджет 2025, влиза в парламентарната комисия по бюджет и финанси днес. Той предвижда замразяване на заплатите с изключение на минималната. С този закон правителството се задължава да прави максимално толкова разходи, колкото постъпления е събрало. До приемането му се стигна след оставката на кабинета "Желязков" и отказа на парламентарното мнозинство да довърши приемането на бюджета за догодина, чиято втора версия бе минала на първо четене.

"Необходимо е да има правна и финансова сигурност, докато това или всяко друго Народно събрание през 2026 година съумее да формира необходимото мнозинство, което да предложи проект на бюджет, който, както и предложеният от нас може да събере положителното становище на социалните партньори - и работодатели, и синдикати", заяви премиерът в оставка Росен Желязков при приемането на закона от МС в понеделник.

