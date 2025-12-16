ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петролът продължава да поевтинява

Петролът продължава да поевтинява. СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола поевтиняха днес, като задълбочиха загубите от предишната сесия на фона на засилващите се очаквания за евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна, което може да доведе до облекчаване на санкциите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 35 цента, или 0,6 на сто, до 60,21 долара за барел

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 30 цента, или 0,5 на сто, до 56,52 долара за барел.

Вчера и двата контракта се понижиха с около 1 на сто, след като загубиха 4 на сто от стойността си миналата седмица.

Според анализатори на Ей Ен Зет (ANZ) пазарът реагира на признаци на оптимизъм около възможно постигане на мирно споразумение между Москва и Киев.

Допълнителен натиск върху цените оказаха и по-слабите от очакваното икономически данни от Китай, които засилиха опасенията за недостатъчно силно глобално търсене, посочва Ройтерс. Данните показват, че растежът на промишленото производство в страната се е забавил до най-ниското си равнище от 15 месеца насам, а ръстът на продажбите на дребно е най-слабият от декември 2022 г. насам.

