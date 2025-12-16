"Форд" обяви края на електрическия "Еф-150 Лайтнинг"

Американският автомобилостроител „Форд Мотор“ (Ford Motor) обяви, че ще се откаже от разработването на редица електрически модели, предаде Ройтерс, информира БТА.

Това е най-ясният досега знак за отстъпление на автомобилната индустрия от изцяло електрическите превозни средства на фона на политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп и отслабващото търсене и ще коства на компанията отписването на активи за 19,5 млрд. долара.

Отписването включва 8,5 млрд. долара, свързани с отменени електрически модели, около 6 млрд. долара за прекратяване на съвместното предприятие за батерии със южнокорейската "Ес Кей Он" (SK On) и близо 5 млрд. долара за разходи, които компанията определя като „програмни“. Основната част от сумата ще бъде отчетена през четвъртото тримесечие, като процесът ще продължи до 2027 г.

Компанията ще замени изцяло електрическия пикап "Еф-150 Лайтнинг" (F-150 Lightning) с модел с удължен пробег, при който бензинов двигател ще зарежда батерията. "Форд" се отказва и от следващото поколение електрически пикап, с кодово име T3, както и от планирани електрически търговски ванове.

„Когато пазарът наистина се промени през последните няколко месеца, това беше основният импулс за решението ни“, заяви главният изпълнителен директор Джим Фарли пред Ройтерс.

Продажбите на електрическия "Еф-150 Лайтнинг" не оправдаха очакванията – от началото на 2025 г. до ноември са продадени 25 583 броя, което е спад от 10% на годишна база, въпреки първоначалните 200 хил. поръчки след старта на модела през 2022 г.

"Форд" съобщи, че ще насочи стратегията си към автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибриди, като очаква делът на хибридите, електромобилите с удължен пробег и изцяло електрическите модели да достигне 50 на сто от глобалните продажби до 2030 г., спрямо 17 на сто в момента.

Компанията изцяло пренасочва бъдещата си стратегия към по-малки и по-евтини електромобили, разработвани от специален екип в Калифорния. Първият такъв модел ще бъде компактен електрически пикап с целева цена около 30 000 долара, като продажбите се очакват да започнат през 2027 г. Производството ще бъде в завода на "Форд" (Ford) в Луисвил.

Компанията повиши прогнозата си за коригираната печалба преди лихви и данъци за 2025 г. до около 7 млрд. долара, спрямо предишни очаквания между 6 и 6,5 млрд. долара. Акциите на "Форд" поскъпнаха с около 1 на сто в извънборсовата търговия.

По данни на Ройтерс продажбите на електромобили в САЩ са спаднали с около 40 на сто през ноември, след като на 30 септември изтече данъчният кредит от 7500 долара за потребителите. "Форд" очаква продажбата на електромобили да излезе на печалба през 2029 г.

През октомври "Дженерал Мотърс" (General Motors) заяви, че ще инкасира загуби от 1,6 милиарда долара за намаляване на производството на електрически превозни средства. Джи Ем също така заяви, че ще върне евтиния си "Шеви Волт" (Chevy Bolt), чиято батерия ще бъде доставяна от китайския гигант Си Ай Ти Ел (CATL), въпреки високите мита върху китайския внос.