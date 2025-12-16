ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш отбор от "А" група се отказа и от Трета лига

Времето София -2° / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21919921 www.24chasa.bg

КНСБ: Удължителният закон ще направи повече пакости

2648
Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

Синдикатите искат Народното събрание да гласува вече внесените проектобюджети на държавата, Здравната каса и държавното обществено осигуряване. Удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид. Това заяви пред БНТ президентът на КНСБ Пламен Димитров

Той коментира, че ако бъде приет удължителен закон за бюджета около половин милион души, които работят в обществения сектор, няма да получат увеличение на заплатите от 1 януари.

"Нека да слушаме тези от площада. Все пак да видим, че 1/6 от българите си искат заплатите. Това искаме да кажем на депутатите. Те искат да знаят точно кой няма да гласува техните заплати - тяхното увеличение, нали после идва Видовден. Това е нужният бюджет на България в момента, тъй като сме 12 без 1 минута и удължителният закон ще направи повече пакости, отколкото този ако се гласува в този вид", заяви Пламен Димитров.

Пламен Димитров КАДЪР: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)