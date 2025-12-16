ЕЦБ изважда лева от списъка с референтните обменни курсове

С присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. българският лев ще престане да бъде официалната валута на страната и ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка (ЕЦБ) с референтните обменни курсове на еврото спрямо други валути, съобщи ЕЦБ, информира БТА.

От ЕЦБ уточняват, че след въвеждането на еврото левът повече няма да фигурира сред валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневни референтни курсове. Официалният курс на конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с точност до пет знака след десетичната запетая, за разлика от стандартните референтни валутни курсове на ЕЦБ, които се публикуват с четири знака.

Допълнителна информация за присъединяването на България към еврозоната и за официалния фиксиран курс може да бъде намерена в прессъобщението на Европейската централна банка „България ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г.“, публикувано на 8 юли 2025 г.