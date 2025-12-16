Индексите на фондовата борса в Токио най-ниски, понижение и на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните индекси на фондовата борса се понижиха рязко днес, като водещият индекс Nikkei падна под психологическата граница от 50 000 пункта и завърши на най-ниското си равнище от две седмици насам, предаде Киодо, съобщи БТА.

Инвеститорите останаха предпазливи в навечерието на публикуването на ключови икономически данни от САЩ, които ще дадат повече информация за състоянието на търговията на дребно, пазара на труда, промишлената активност и др.

Индексът Nikkei 225 се понижи с 784,82 пункта, или 1,56 на сто, до 49 383,29 пункта – най-ниското му ниво при закриване от 2 декември.

По-широкият индекс Topix отстъпи с 60,97 пункта, или 1,78 на сто, до 3370,50 пункта.

На валутния пазар по обяд доларът се разменяше за 154,78–154,79 йени, спрямо 155,18–155,28 йени в Ню Йорк и 155,25–155,27 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше на равнище 1,1755–1,1757 долара и 181,94–181,99 йени, в сравнение с 1,1745–1,1755 долара и 182,32–182,42 йени в Ню Йорк, както и 1,1728–1,1729 долара и 182,08–182,12 йени в Токио.

На този фон американските фондови пазари приключиха вчерашната търговия със спадове, тъй като инвеститорите се подготвяха за серия важни икономически индикатори, които ще бъдат публикувани по-късно тази седмица, и следяха информации за потенциални кандидати за президент на Управлението за федерален резерв и изказвания на представители на централната банка за бъдещата лихвена политика, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се понижи с 41,49 пункта или 0,09 на сто до 48 416,56 пункта.

Широкият S&P 500 отстъпи с 10,90 пункта или 0,16 на сто до 6816,51 пункта.

Технологичният Nasdaq Composite загуби 137,76 пункта или 0,59 на сто до 23 057,41 пункта.