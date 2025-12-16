ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай премахна високите вносни мита за свинско месо от ЕС

Новите митнически ставки – вариращи от 4,9 на сто до 19,8 на сто ще влязат в сила в сряда и ще важат 5 години. Снимка: Архив

Властите в Китай обявиха днес по-ниски мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишно антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо, предаде Си Ен Би Си.

Новите митнически ставки – вариращи от 4,9 на сто до 19,8 на сто за десетки европейски износители на свинско месо – ще влязат в сила в сряда и ще продължат пет години, според китайското министерство на търговията.

По-рано през септември Китай наложи временни антидъмпингови тарифи до 62,4 на сто под формата на парични депозити върху вноса на свинско месо от ЕС.

Търговското напрежение се изостри, след като Брюксел наложи тарифи до 45 на сто през октомври миналата година върху електрически превозни средства, внесени от Китай, което накара Пекин да ги определи като протекционистки, пише БТА.

ЕС е най-големият износител на свинско месо в света, продавайки около 13 на сто от годишното си производство в чужбина, като Китай е най-големият купувач, според оценки на "Ес енд Оу Глоубъл" (S&P Global", допълва Ройтерс.

